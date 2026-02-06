桃園第二行政園區現存3大不足？議員要市府提解方

桃園第二行政園區落腳中路整體開發區，目前整開區計畫仍在內政部都委會審議，市府曾當面向內政部長劉世芳爭取加速，預估還需開2次會才有結果。民代提醒周邊交通規畫尚欠周全，市府允諾加強研議。

桃園市議員謝美英指出，中路整開區目前周邊交通有「3不足」，分別是大眾運輸工具不足、停車格不足與路幅不足。中路整開區雖規畫有4線道以上大馬路，但整開區外的馬路多是2線道，車道縮減，車流還是會塞住；她要求市府規畫要一次到位，絕不能用滾動式檢討，否則屆時行政園區啟用將是市民噩夢的開始，「好不容易改了一個新的行政園區，總不能天天塞車吧」。

都發局長江南志表示，桃園鐵路地下化預計8年後完工通車，屆時中路也會有車站，而第二行政園區的規畫也已提早8年進行，未來將重新規畫國際路路型、延伸中平路並新增國道2號匝道，串聯南北桃園路網，其他道路規畫也正和交通局討論中。