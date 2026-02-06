快訊

善用吸引力法則考公職 音樂系畢業生一年半成功轉型監所管理員

桃園第二行政園區現存3大不足？議員要市府提解方

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園第二行政園區現存3大不足？議員要市府提解方。示意圖／桃園市政府提供
桃園第二行政園區落腳中路整體開發區，目前整開區計畫仍在內政部都委會審議，市府曾當面向內政部長劉世芳爭取加速，預估還需開2次會才有結果。民代提醒周邊交通規畫尚欠周全，市府允諾加強研議。

桃園市議員謝美英指出，中路整開區目前周邊交通有「3不足」，分別是大眾運輸工具不足、停車格不足與路幅不足。中路整開區雖規畫有4線道以上大路，但整開區外的馬路多是2線道，車道縮減，車流還是會塞住；她要求市府規畫要一次到位，絕不能用滾動式檢討，否則屆時行政園區啟用將是市民噩夢的開始，「好不容易改了一個新的行政園區，總不能天天塞車吧」。

都發局長江南志表示，桃園鐵路地下化預計8年後完工通車，屆時中路也會有車站，而第二行政園區的規畫也已提早8年進行，未來將重新規畫國際路路型、延伸中平路並新增國道2號匝道，串聯南北桃園路網，其他道路規畫也正和交通局討論中。

針對大眾運輸不足，捷運工程局長劉慶豐透露，正研議在鐵路地下化之後的路廊蓋輕軌，讓捷運銀線延伸於此，甚至往南通到平鎮，也有考慮捷運棕線延伸到台鐵中路站，二階段路網修正案正上網招標，預計今年3月開標。

