桃市警用機車搭AI 巡邏抓噪音車

桃園取締噪音車雖有ＡＩ技術與科技設備輔助，但設備體積大，至少一立方公尺，擺在路邊十分顯眼，嚇阻功能大於取締目的，效益有限。環保局為此與警方聯手，在警用機車「ＡＩ巡防系統」增加辨識改裝車功能，讓員警騎車巡邏就是在取締噪音違規。

桃園目前有五十套聲音照相科技執法設備，可隨噪音熱點改變調整擺放位置，但往往設備一移開，噪音問題就重現，顧此失彼情況不斷發生；議員李宗豪建議增設固定式設備，加強取締效果。議員徐其萬則建議採購小型設備，才能真正取締不法，遏止違規。

為此，環保局與警察局嘗試在警用「ＡＩ巡防系統」添加功能，讓設備能自動辨識民眾機車是否有改裝，一旦發現疑似改裝，系統就會將影像上傳雲端，交由環保局過濾與監理單位通知車主複檢。桃園二○二四年底在七十輛警用機車建置此設備，至今取締二千多輛機車，有七十三輛因改裝受罰。

員警表示，「ＡＩ巡防系統」百分之五十用於偵辦刑案，特別是抓偽造車牌或贓車，順便再查個噪音車「還靜於民」，可明顯感受巡邏的效率與精準度大幅提升，若遇改管車也免攔查，十分方便。

環保局表示，雖然警方目前只編列七十輛警用機車安裝這套系統的經費，不過因為成效良好，下周拜訪市警局相關單位時，會請警方研議是否能擴大辦理，讓更多警用機車安裝這套系統。