醫病之間／竹市到宅助103歲人瑞預立醫療

政府近年推動預立醫療，新竹市衛生局統計去年簽署人數四三八名，比前年多六成。一○三歲許姓婦人日前在新竹台大分院協助下，完成預立醫療照護諮商及預立醫療決定簽署，成為該院最年長的簽署人。她表示，人生圓滿，希望走的時候順其自然。

新竹台大分院老年醫學部主任賴秀昀說，預立醫療決定是一份事前表達醫療意願的文件和規畫書，依據病人自主權利法規定，民眾可事先表達一旦未來「符合特定臨床條件」情況時，將選擇「希望」或「不希望」接受維持生命治療，或人工營養及流體餵養的想法，寫在文件內。

衛福部去年五月一日起，將居家醫療照護整合計畫個案的預立醫療照護諮商費納入健保給付。新竹台大分院指出，高齡一○三歲的許姓婦人因肺炎需接受密集抗生素治療，經醫師評估選在宅急症照護，居家護理師照護期間有感許婦個性開朗，不避諱生死話題，因而啟動預立醫療照護諮商。

許姓婦人雖年事已高，但意識清楚，診療過程時常談到「我的孩子們都很孝順，人生圓滿，如果說還有什麼願望，我希望走的時候順其自然，不要多餘的治療」。許婦在家人陪同諮商下簽署預立醫療，還展示早就準備好的壽衣與遺照，豁達心境令人動容。

新竹市衛生局指出，竹市前年簽署預立醫療二五九人，去年增至四三八人。