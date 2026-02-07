快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

聽新聞
0:00 / 0:00

醫病之間／竹市到宅助103歲人瑞預立醫療

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
一○三歲許姓人瑞簽署預立醫療決定簽署。圖／新竹台大分院提供
一○三歲許姓人瑞簽署預立醫療決定簽署。圖／新竹台大分院提供

政府近年推動預立醫療，新竹市衛生局統計去年簽署人數四三八名，比前年多六成。一○三歲許姓婦人日前在新竹台大分院協助下，完成預立醫療照護諮商及預立醫療決定簽署，成為該院最年長的簽署人。她表示，人生圓滿，希望走的時候順其自然。

新竹台大分院老年醫學部主任賴秀昀說，預立醫療決定是一份事前表達醫療意願的文件和規畫書，依據病人自主權利法規定，民眾可事先表達一旦未來「符合特定臨床條件」情況時，將選擇「希望」或「不希望」接受維持生命治療，或人工營養及流體餵養的想法，寫在文件內。

衛福部去年五月一日起，將居家醫療照護整合計畫個案的預立醫療照護諮商費納入健保給付。新竹台大分院指出，高齡一○三歲的許姓婦人因肺炎需接受密集抗生素治療，經醫師評估選在宅急症照護，居家護理師照護期間有感許婦個性開朗，不避諱生死話題，因而啟動預立醫療照護諮商。

許姓婦人雖年事已高，但意識清楚，診療過程時常談到「我的孩子們都很孝順，人生圓滿，如果說還有什麼願望，我希望走的時候順其自然，不要多餘的治療」。許婦在家人陪同諮商下簽署預立醫療，還展示早就準備好的壽衣與遺照，豁達心境令人動容。

新竹市衛生局指出，竹市前年簽署預立醫療二五九人，去年增至四三八人。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

PLG／流浪領航猿打造全台主場 4、5月前進台中、新竹、桃園三地開戰 

竹市養護工程處及數位發展處今揭牌 高虹安：重要里程碑

清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了

影／竹市銀行驚見搶案？原來是超萌兔狐警官防搶演習

相關新聞

醫病之間／竹市到宅助103歲人瑞預立醫療

政府近年推動預立醫療，新竹市衛生局統計去年簽署人數四三八名，比前年多六成。一○三歲許姓婦人日前在新竹台大分院協助下，完成...

桃市警用機車搭AI 巡邏抓噪音車

桃園取締噪音車雖有ＡＩ技術與科技設備輔助，但設備體積大，至少一立方公尺，擺在路邊十分顯眼，嚇阻功能大於取締目的，效益有限...

找回寧靜 桃市AI取締噪音 效率倍增

桃園取締違規噪音車輛，推聲音照相科技執法多年，但實務狀況常讓取締工作碰壁，人工篩檢告發率僅百分之一，效果有限，不少民眾生...

桃園第二行政園區現存3大不足？議員要市府提解方

桃園第二行政園區落腳中路整體開發區，目前整開區計畫仍在內政部都委會審議，市府曾當面向內政部長劉世芳爭取加速，預估還需開2...

國道高架橋下空間成法治灰色地帶 桃園修自治條例補漏洞

國道2號桃園高架路段下方空間常做停車場供周邊居民免費使用，部分停車格被人長期占用，但環保局、交通局缺乏法源依據，無法清運...

竹市養護工程處及數位發展處今揭牌 高虹安：重要里程碑

新竹市政府今成立養護工程處及數位發展處，並舉辦揭牌典禮，宣布2處正式啟動。市長高虹安表示，這次組織調整不僅是行政架構的精...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。