桃園首創好孕專車兒童安全座椅計程車 上路獲好評

快訊

中央社／ 桃園6日電
桃園市政府2月起推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」，上路首週累計破60趟，廣獲好評。圖／中央社（桃園市婦幼局提供）
桃園市政府2月起推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」，上路首週累計破60趟，獲得好評；市府說，「一生好運卡」持卡人、父母持有市民卡且育有0至6歲幼童的家庭都可使用。

桃園市政府婦幼發展局今天表示，「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」首波由新梅衛星車隊及大文山衛星派遣車隊，並結合企業、團體捐贈100台兒童安全座椅，媒合100名司機加入服務，上路首週累計服務超過60趟。

桃園市政府婦幼發展局局長杜慈容表示，民眾只要透過桃園市民卡App註冊成為市民尊榮會員，即可完成兒童資料登記與叫車需求設定，快速媒合附兒童安全座椅的計程車。

杜慈容說，服務除提供「一生好運卡」持卡人使用外，也擴大到父母持有市民卡且育有0至6歲幼童的家庭；服務提供的兒童安全座椅均符合國家安全標準。

杜慈容也說，為提升媒合成功率，市府除依既有「好孕專車」補助架構推動外，也辦理司機教育訓練，及加碼提供司機獎勵與車隊管理支持，鼓勵更多車輛投入。

婦幼局指出，今年起「好孕專車」車資補助效期已由產後7個月延長至產後1年；偏鄉復興區部分擴大使用範圍，納入嬰幼兒預防保健及一般醫療就診需求。

婦幼局說，對於不需要兒童安全座椅的「一生好運卡」持卡人，也可直接透過桃園市民卡App叫車，不必反覆切換不同車隊系統，服務上更親民。

桃園 計程車
