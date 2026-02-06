國道高架橋下空間成法治灰色地帶 桃園修自治條例補漏洞

國道2號桃園高架路段下方空間常做停車場供周邊居民免費使用，部分停車格被人長期占用，但環保局、交通局缺乏法源依據，無法清運排除，此類型空間逐漸成為法治灰色地帶；桃園市為此訂定自治條例，辦法年初上路，首波行動清了15輛車。

國道2號高架橋下空間多半歸交通部高速公路局所有與管轄，桃市府因地方需求申請撥用，然後開發成公園、槌球場、活動中心與清潔隊基地等空間，也有一部分畫設車格供民眾停放，但有民眾據為己用，甚至有廢棄車輛一停就是數年。

八德區大福里長呂學昌指出，國道2號橋下空間長年堆置廢棄機車，居民反映多年卻無法處理，公共資源被浪費，還造成環境髒亂，困擾已久；桃園市議員楊朝偉議員也曾在議會反映問題，建議市府立法，才能有效改善公共區域遭長期占用情況。

桃園副市長蘇俊賓也說，環保局拖吊廢棄車輛是依據「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」，但國道高架橋下的停車格不屬於道路範圍，這類空間也不屬於公有停車場，交通局也無法可管，因此成了法治灰色地帶，導致停車格遭大量廢棄車輛占用。

為此，環保局制定「桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例」，交通局也修訂「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」，各自將橋下空間納入廢車拖吊及公有停車場範圍，授權管理單位貼單示警，公告期滿未移置。自治條例去年底通過桃園市議會審議，送中央備查後，今年1月13日實施。

桃園市環保局昨天前往國2高架橋下清除公告後為移置的廢棄車輛，總共拖走15輛廢車。環保局表示，車輛移置保管場超過30天，將視同廢棄物處理。