快訊

台中榮總爆無照廠商動刀 2醫師100萬交保！檢當庭抗告

台東彩券行第10次刮中百萬元 女子抱著刮刮樂睡一晚

後背包突然冒出「2隻毛毛手」路人全嚇壞 本尊現身200萬人直呼超萌

國道高架橋下空間成法治灰色地帶 桃園修自治條例補漏洞

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國道2號高架橋下免費停車格被廢棄車長期占用，桃園市政府過去礙於法規無法移置，修法後，昨天首度行動清除。圖／桃園市環保局提供
國道2號高架橋下免費停車格被廢棄車長期占用，桃園市政府過去礙於法規無法移置，修法後，昨天首度行動清除。圖／桃園市環保局提供

國道2號桃園高架路段下方空間常做停車場供周邊居民免費使用，部分停車格被人長期占用，但環保局、交通局缺乏法源依據，無法清運排除，此類型空間逐漸成為法治灰色地帶；桃園市為此訂定自治條例，辦法年初上路，首波行動清了15輛車。

國道2號高架橋下空間多半歸交通部高速公路局所有與管轄，桃市府因地方需求申請撥用，然後開發成公園、槌球場、活動中心與清潔隊基地等空間，也有一部分畫設車格供民眾停放，但有民眾據為己用，甚至有廢棄車輛一停就是數年。

八德區大福里長呂學昌指出，國道2號橋下空間長年堆置廢棄機車，居民反映多年卻無法處理，公共資源被浪費，還造成環境髒亂，困擾已久；桃園市議員楊朝偉議員也曾在議會反映問題，建議市府立法，才能有效改善公共區域遭長期占用情況。

桃園副市長蘇俊賓也說，環保局拖吊廢棄車輛是依據「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」，但國道高架橋下的停車格不屬於道路範圍，這類空間也不屬於公有停車場，交通局也無法可管，因此成了法治灰色地帶，導致停車格遭大量廢棄車輛占用。

為此，環保局制定「桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例」，交通局也修訂「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」，各自將橋下空間納入廢車拖吊及公有停車場範圍，授權管理單位貼單示警，公告期滿未移置。自治條例去年底通過桃園市議會審議，送中央備查後，今年1月13日實施。

桃園市環保局昨天前往國2高架橋下清除公告後為移置的廢棄車輛，總共拖走15輛廢車。環保局表示，車輛移置保管場超過30天，將視同廢棄物處理。

國道2號高架橋下免費停車格被廢棄車長期占用，桃園市政府過去礙於法規無法移置，修法後，昨天首度行動清除。圖／桃園市環保局提供
國道2號高架橋下免費停車格被廢棄車長期占用，桃園市政府過去礙於法規無法移置，修法後，昨天首度行動清除。圖／桃園市環保局提供
國道2號高架橋下免費停車格被廢棄車長期占用，桃園市政府過去礙於法規無法移置，修法後，昨天首度行動清除。圖／桃園市環保局提供
國道2號高架橋下免費停車格被廢棄車長期占用，桃園市政府過去礙於法規無法移置，修法後，昨天首度行動清除。圖／桃園市環保局提供

桃園 環保局 國道
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨桃園議員初選 王義川率正國會子弟兵登記

PLG／流浪領航猿打造全台主場 4、5月前進台中、新竹、桃園三地開戰 

桃園八德連續2晚飄不明臭味 環保局初步調查出爐

桃園南門公有市場重新開張 限量加菜金快來搶

相關新聞

國道高架橋下空間成法治灰色地帶 桃園修自治條例補漏洞

國道2號桃園高架路段下方空間常做停車場供周邊居民免費使用，部分停車格被人長期占用，但環保局、交通局缺乏法源依據，無法清運...

竹市養護工程處及數位發展處今揭牌 高虹安：重要里程碑

新竹市政府今成立養護工程處及數位發展處，並舉辦揭牌典禮，宣布2處正式啟動。市長高虹安表示，這次組織調整不僅是行政架構的精...

歷經5年曲折 苗栗縣警局新建「會呼吸」科技大樓今動土

苗栗縣警察局大樓重建工程，歷經5年多次協調與經費爭取，從原地改建至覓地重建，今天終動工，總經費約14億元，預計2028年...

青埔、大溪春節人潮多 桃市府推攻略與免費接駁因應

春節9天連假，桃園市政府預估青埔、大溪等地人潮湧現，推出免費接駁車與旅遊建議路線，呼籲民眾出遊前可參考景點即時影像與路況...

春節團圓聚餐勿酒駕 國道警加強取締守護交通安全

國道公路警察局將於連假期間持續加強取締酒後駕車，以確保用路人行車安全。圖：警方提供 今(115)年2月14日至22日共有9天的春節連續假期，為維持國道順暢，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制

桃園八德連續2晚飄不明臭味 環保局初步調查出爐

桃園市八德重劃區近日晚間空氣常飄臭味，影響範圍橫跨數里，地方居民抱怨連連，引多名民代關切；環保局表示，依民眾形容敘述，疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。