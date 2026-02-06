快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

竹市養護工程處及數位發展處今揭牌 高虹安：重要里程碑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府今成立「養護工程處」及「數位發展處」，並舉辦揭牌典禮，宣布2處正式啟動。圖／新竹市府提供
新竹市政府今成立「養護工程處」及「數位發展處」，並舉辦揭牌典禮，宣布2處正式啟動。圖／新竹市府提供

新竹市政府今成立養護工程處及數位發展處，並舉辦揭牌典禮，宣布2處正式啟動。市長高虹安表示，這次組織調整不僅是行政架構的精進，更象徵新竹市邁向智慧治理與永續發展的重要里程碑；透過明確的專業分工，強化決策品質與行政效能，積極回應城市快速成長所帶來的多元治理需求。

高虹安指出，市府正式為養護工程處及數位發展處揭牌，象徵市政治理全面升級、邁向新階段；恰逢WBC中華隊球員名單正式公布，市府也同步公布自己的「球員名單」，為市政團隊注入新戰力。近年新竹市在產業發展、公共建設及市民服務等面向持續成長，市政工作也日益複雜繁重，市府秉持「讓專業分工更細緻、讓治理更有效率」的原則，成立養護工程處與數位發展處，讓人才在最合適的位置發揮所長，進一步為市民提供更安全、便利且具前瞻性的公共服務。

高虹安說明，首先是新成立的養護工程處，整合道路、公園、橋梁及觀光設施等公共設施的維護與管理業務，如同城市的重要「守門員」，全面守護市民日常生活環境，不僅提升公共設施的使用效能與安全品質，也延長設施使用年限，讓市民在城市生活中，能實際感受到更舒適、更便利的公共空間與服務。

高虹安說，因應數位科技快速發展，市府同步成立數位發展處，統籌數位政策規畫、智慧應用推動及資通安全管理，扮演市政數位治理的核心樞紐。未來市府將持續導入科技與數據輔助公共決策，提升市政透明度，同時優化便民數位服務體驗，穩健推動智慧城市與永續城市的發展。

養護工程處長李吳喜表示，新成立的養護工程處將肩負市政基礎設施維護與改善的重要任務。未來將整合城市基礎及觀光設施的日常養護，透過系統化管理與專業分工，提升公共設施效能與安全，確保市民享有更高品質的公共空間，也為新竹市的永續發展打下穩固基礎。

數位發展處長鄭凱仁表示，數發處作為市政數位治理的核心，將統籌市府數位政策規劃與資通安全管理。未來將持續導入科技與數據輔助決策，落實「智慧治理」施政核心，優化市民數位服務體驗，提升市政透明度，並推動智慧城市與永續城市建設，讓科技真正成為市民生活的便利力量。

新竹市政府今成立「養護工程處」及「數位發展處」，並舉辦揭牌典禮，宣布2處正式啟動。圖／新竹市府提供
新竹市政府今成立「養護工程處」及「數位發展處」，並舉辦揭牌典禮，宣布2處正式啟動。圖／新竹市府提供

公共 高虹安 新竹 基礎設施
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新竹市結合企業新設無人回收站 擬擴增21處

影／竹市銀行驚見搶案？原來是超萌兔狐警官防搶演習

林琨瀚接任竹市副市長 藍綠黃點名「棒球場」是首張成績單

行政數位治理升級 竹市府公布李季縈陞副秘書長、鄭凱仁接數發處長

相關新聞

竹市養護工程處及數位發展處今揭牌 高虹安：重要里程碑

新竹市政府今成立養護工程處及數位發展處，並舉辦揭牌典禮，宣布2處正式啟動。市長高虹安表示，這次組織調整不僅是行政架構的精...

歷經5年曲折 苗栗縣警局新建「會呼吸」科技大樓今動土

苗栗縣警察局大樓重建工程，歷經5年多次協調與經費爭取，從原地改建至覓地重建，今天終動工，總經費約14億元，預計2028年...

青埔、大溪春節人潮多 桃市府推攻略與免費接駁因應

春節9天連假，桃園市政府預估青埔、大溪等地人潮湧現，推出免費接駁車與旅遊建議路線，呼籲民眾出遊前可參考景點即時影像與路況...

春節團圓聚餐勿酒駕 國道警加強取締守護交通安全

國道公路警察局將於連假期間持續加強取締酒後駕車，以確保用路人行車安全。圖：警方提供 今(115)年2月14日至22日共有9天的春節連續假期，為維持國道順暢，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制

桃園八德連續2晚飄不明臭味 環保局初步調查出爐

桃園市八德重劃區近日晚間空氣常飄臭味，影響範圍橫跨數里，地方居民抱怨連連，引多名民代關切；環保局表示，依民眾形容敘述，疑...

三義木雕博物館農曆年前休館3天 大年初一至初六照常開放

年關將近，苗栗縣旅遊景點三義木雕博物館將於2月14日至16日（除夕）休館3天，17日(年初一)至22日(年初六)照常開放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。