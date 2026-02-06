快訊

歷經5年曲折 苗栗縣警局新建「會呼吸」科技大樓今動土

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣警察局大樓重建工程，歷經5年多次協調與經費爭取，從原地改建至覓地重建，今天終動工，總經費約14億元，預計2028年9月完工啟用；縣警局表示，春節過後，局本部各單位也將陸續搬遷至後龍新港國中及客家圓樓臨時辦公。

上午動土儀式由縣長鍾東錦主持，場面熱鬧，內政部長劉世芳也穿著警服外套出席，共同見證苗栗警政歷史新頁，期許進一步提升地方治安與行政效能。

規畫團隊表示，新建築主體採「會呼吸的建築」概念，中間設置一至五樓貫通天井，有效引入自然光與空氣流通；地下室除停車外，規畫25米靶場，強化訓練功能。首層為大門入口及監控設備專區，二樓設置局處首長寢務室，三樓則為辦公室空間，四樓建置體技館，五樓設有可容納200人的大型禮堂，多元配置可支援各類業務與活動需求。

同時因應苗栗科技矽谷發展，新建築外觀融合科技感設計，並以警政象徵元素警戈作為立面演繹，外牆線條設計呼應周邊自然景觀，以曲線造型展現後龍溪水岸風情，強化建物與環境的互動。另規畫汽車車位共122輛、機車車位183輛，能滿足警政單位與來訪人員的停車需求。

鍾東錦表示，隨著地方發展加速，縣內科技與觀光事業蓬勃，警察工作壓力日益增加，警政機關設施完善可提升員工工作環境，同時與消防局毗鄰，有助於警消協作。他並表示，縣府近期也在討論將現有苗栗看守所升格為監獄，透過良好的矯正資源與師資，將使犯錯的人在監獄內獲得更有效的教育與改造，認為這對犯罪者的未來發展至關重要，同時也便利縣民家屬就近探視。

劉世芳指出，此案內政部撥付11億4200萬元，佔總經費82%；此外，去年內政部已投入逾9億元於地方公共工程，包括6億5千萬用於污水下水道系統，近2億元用於人行道安全計畫，這些資源也有助於苗栗縣民生及城市環境的改善。

劉部長也來利多消息，有關近期苗縣府提出的土地規畫需求，她表示，中央已完成27筆土地解編，面積約10公頃，已獲都委會通過，未來可用於公辦市地重畫，以促進更完善的地方建設。

另外，由於新建大樓樓地板面積不足，規畫新建第二棟建築部分，鍾東錦表示，雖然目前預算有限，但縣府仍須自立自強，第二棟建築將由地方自主推動；對於大樓內部設施，包括靶場及部分尚未納入現行標案的設施，未來將持續爭取中央資源，期望部長及警政署能夠給予更多支持。

建築 鍾東錦 內政部
