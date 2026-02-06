青埔、大溪春節人潮多 桃市府推攻略與免費接駁因應

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局預估春節期間青埔、大溪等地人潮湧現，推旅遊攻略與免費接駁因應。圖／桃園市交通局提供
春節9天連假，桃園市政府預估青埔、大溪等地人潮湧現，推出免費接駁車與旅遊建議路線，呼籲民眾出遊前可參考景點即時影像與路況，避開壅塞掃興。

桃園市交通局表示，大溪老城區、山豬湖與石門水庫等地是春節熱門走春景點，台3線、台4線與武嶺橋常見車輛大排長龍。市府18日（初二）起將提供中庄往返橋頭停車場的免費接駁車，每30分鐘一班，民眾可免塞車或尋找車位之苦。

交通局也建議民眾上午先到老城區及山豬湖地區觀光，下午再前往周邊景點，北部來的遊客請多利用國道3號三鶯交流道前往「中庄左岸停車場」，南部遊客建議由國道3號高原交流道前往台4線「橋頭停車場」。

針對青埔地區，建議民眾利用青埔路、領航北路、永信路與洽溪路進入華泰名品城，離場北上往五股方向建議利用中豐北路交流道，直接上五楊高架，避開市區平面道路。

交通局長張新福提醒，春節期間人車眾多，出門前請務必做好規畫，多加利用「桃園交通資訊網」https://tcc.tycg.gov.tw/、「桃園觀光導覽網」https://travel.tycg.gov.tw/及「桃園輕鬆GO」APP，確保行車順暢平安

桃園市交通局預估春節期間青埔、大溪等地人潮湧現，推旅遊攻略與免費接駁因應。圖／桃園市交通局提供
