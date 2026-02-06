快訊

春節團圓聚餐勿酒駕 國道警加強取締守護交通安全

桃園電子報／ 桃園電子報

國道公路警察局將於連假期間持續加強取締酒後駕車，以確保用路人行車安全。圖：警方提供

今(115)年2月14日至22日共有9天的春節連續假期，為維持國道順暢，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，建議出門前請利用高速公路1968 APP查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，以避開尖峰時段及壅塞路段。

國道警方特別呼籲貨運業者應落實駕駛管理與關懷，切勿酒駕、毒駕。圖：警方提供

鑑於民眾可能於春節連續假期團圓聚餐、拜訪親友、圍爐活動之際搭配酒精飲料助興，進而衍生酒後駕車情事，危害道路交通安全，國道公路警察局將於連假期間持續加強取締酒後駕車，以確保用路人行車安全。另酒後駕車行為往往造成許多家庭悲劇及巨大損失，嚴重危害交通安全，連假期間聚餐飲酒後，請善加利用計程車、酒後代駕等大眾運輸措施，千萬不可駕駛車輛，尤其前一天夜間飲酒後，應避免隔日一早駕車，因體內仍可能殘留酒精，形同酒駕行為。

根據統計，國道警方今(115)年1月死亡事故數量較去年有所增加，其中半數以上是因駕駛人恍神分心駕駛肇事，提醒用路人駕駛時應專注，若感到疲倦，務必前往服務區休息，切勿疲勞或分心駕駛。年節將至，載重車事故頻傳，並有部分毒駕情形，警方特別呼籲貨運業者應落實駕駛管理與關懷，切勿酒駕、毒駕，以免因違規導致車輛牌照遭吊扣2年。預祝春節假期愉快，行車平安。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：春節團圓聚餐勿酒駕 國道警加強取締守護交通安全

