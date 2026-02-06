桃園八德連續2晚飄不明臭味 環保局初步調查出爐

桃園市八德重劃區近日晚間空氣常飄臭味，影響範圍橫跨數里，地方居民抱怨連連，引多名民代關切；環保局表示，依民眾形容敘述，疑似是有人燒東西，但人員昨晚到現場稽查未見異狀，空氣品質也都正常，會再安排不定期巡檢，發現違規就會取締。

八德重劃區連續多晚飄散異味，民眾形容味道像是火災現場煙味，曾懷疑是日前永豐南路汽車保修廠火警影響，但該火警地點距離重劃區有數公里遠，距今也有4天，猜想可能有其他原因；民眾抱怨味道刺鼻，洗好曬在陽台的衣服也都沾染味道，議員許家睿、朱珍瑤和段樹文等人都關心此事。