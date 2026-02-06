桃園八德連續2晚飄不明臭味 環保局初步調查出爐

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市八德擴大重劃區連續2晚飄不明臭味，環保局到場稽查空品仍屬正常，目前未發現來源，將加強稽查。桃園市環保局提供
桃園市八德重劃區近日晚間空氣常飄臭味，影響範圍橫跨數里，地方居民抱怨連連，引多名民代關切；環保局表示，依民眾形容敘述，疑似是有人燒東西，但人員昨晚到現場稽查未見異狀，空氣品質也都正常，會再安排不定期巡檢，發現違規就會取締。

八德重劃區連續多晚飄散異味，民眾形容味道像是火災現場煙味，曾懷疑是日前永豐南路汽車保修廠火警影響，但該火警地點距離重劃區有數公里遠，距今也有4天，猜想可能有其他原因；民眾抱怨味道刺鼻，洗好曬在陽台的衣服也都沾染味道，議員許家睿、朱珍瑤和段樹文等人都關心此事。

桃園市環保局昨晚派員到八德區建德公園稽查，儀器偵測現場空氣品質仍在標準值內，讓未發現臭味來源或燃燒情況。環保局表示，近日將不定期巡視該區，防範違規，以維護環境品質。

環保局 重劃區 味道
