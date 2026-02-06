快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

三義木雕博物館農曆年前休館3天 大年初一至初六照常開放

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
木雕藝術家江慧琳的生肖主題「小福馬」也呼應台灣傳統年節氣氛。圖／苗栗縣政府提供
木雕藝術家江慧琳的生肖主題「小福馬」也呼應台灣傳統年節氣氛。圖／苗栗縣政府提供

年關將近，苗栗縣旅遊景點三義木雕博物館將於2月14日至16日（除夕）休館3天，17日(年初一)至22日(年初六)照常開放，新春期間特規畫「木馬緩行集-馬年主題袖珍木雕展」及「形藝奪真-李宗霖木雕個展」，相關訊息至三義木雕博物館網站https://wood.mlc.gov.tw查詢。

縣府文化觀光局表示，「形藝奪真-李宗霖木雕個展」藉由一系列融合日常生活的作品，體現「簡單」的美好感受，並透過各種神像及人物，將天地人間的神韻定格於作品當中，以刀雕出蘊藏的靈魂，刻畫人與人相處間純樸真摯的樣貌，展覽於即日起展出至3月29日止。

「木馬緩行集-馬年主題袖珍木雕展」則是延續自2022年「夯兔大展」以來每年舉辦，以2026年農曆年新年生肖動物「馬」為創作主題的木雕聯展，邀請國內資深、青年和新銳三個不同世代的木雕藝術家，共同以不同的創作視角，來呼應台灣傳統年節氣氛中「賀歲祈願」與「除舊迎新」的美好傳統，展覽於即日起展出至3 月22 日止。

此外，特於年初二至年初五，邀請木雕師進駐博物館現場創作表演，引導民眾深入瞭解木雕之美，喜愛木雕藝術的朋友們，可趁年假期間到三義木雕博物館觀賞。

李宗霖木雕「我的布袋戲偶」是融入日常生活的作品，體現「簡單」的美好感受。圖／苗栗縣政府提供
李宗霖木雕「我的布袋戲偶」是融入日常生活的作品，體現「簡單」的美好感受。圖／苗栗縣政府提供

馬年 博物館
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬年商機 陸博物館文創品夯

貴金屬飆！臺銀六款馬年金銀幣漲價 最高漲幅達51%

「畫都」新氣象！嘉義美術館新館長就職 讓美術館成為療癒生命那道光

影／民進黨台南議員提名東區3席突減成2席 王定宇：新人更辛苦

相關新聞

三義木雕博物館農曆年前休館3天 大年初一至初六照常開放

年關將近，苗栗縣旅遊景點三義木雕博物館將於2月14日至16日（除夕）休館3天，17日(年初一)至22日(年初六)照常開放...

職棒名將 林琨瀚接竹市副市長

因應地方制度法修正，新竹市政府今年增置一名副市長，市長高虹安昨宣布延攬前三商虎職棒球星、清大副教授林琨瀚出任副市長，三月...

桃園南門公有市場重新開張 限量加菜金快來搶

桃園南門公有市場去年大火燒毀，市府趕在今年農曆春節前修復啟用，將舉辦「集客活動」，消費就有機會拿百元加菜金，數量有限，送...

新竹市結合企業新設無人回收站 擬擴增21處

新竹市政府今天在將軍村舉辦無人回收站擴點啟用儀式，宣布今年將攜手企業新增21處站點，使全市擴點至43站，並同步推出「資源...

影／竹市銀行驚見搶案？原來是超萌兔狐警官防搶演習

新竹市富邦銀行風城分行今天下午4時遭「歹徒」持槍闖入，朝天花板鳴槍示警後，向銀行收銀櫃檯恐嚇取財，奪走100餘萬元逃逸；...

台66楊梅段及台7榮華段夜間施工 部分路段管制

公路局北區養護工程分局今天表示，為了在春節提供民眾更平整的用路環境，台66線楊梅路段平面側車道及台7線榮華段，辦理路面改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。