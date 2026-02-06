三義木雕博物館農曆年前休館3天 大年初一至初六照常開放

年關將近，苗栗縣旅遊景點三義木雕博物館將於2月14日至16日（除夕）休館3天，17日(年初一)至22日(年初六)照常開放，新春期間特規畫「木馬緩行集-馬年主題袖珍木雕展」及「形藝奪真-李宗霖木雕個展」，相關訊息至三義木雕博物館網站https://wood.mlc.gov.tw查詢。

縣府文化觀光局表示，「形藝奪真-李宗霖木雕個展」藉由一系列融合日常生活的作品，體現「簡單」的美好感受，並透過各種神像及人物，將天地人間的神韻定格於作品當中，以刀雕出蘊藏的靈魂，刻畫人與人相處間純樸真摯的樣貌，展覽於即日起展出至3月29日止。

「木馬緩行集-馬年主題袖珍木雕展」則是延續自2022年「夯兔大展」以來每年舉辦，以2026年農曆年新年生肖動物「馬」為創作主題的木雕聯展，邀請國內資深、青年和新銳三個不同世代的木雕藝術家，共同以不同的創作視角，來呼應台灣傳統年節氣氛中「賀歲祈願」與「除舊迎新」的美好傳統，展覽於即日起展出至3 月22 日止。