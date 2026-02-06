職棒名將 林琨瀚接竹市副市長

因應地方制度法修正，新竹市政府今年增置一名副市長，市長高虹安昨宣布延攬前三商虎職棒球星、清大副教授林琨瀚出任副市長，三月上任，引發熱議。議會藍、綠與時代力量黨團一致認為「新竹棒球場」是關鍵考驗，都盼球場盡速改善、如期重啟開打。

市府指出，林琨瀚是台灣棒球史上具代表性的內野手之一，曾披中華隊戰袍於一九九二年征戰巴塞隆納奧運勇奪銀牌，褪下球衣後，二○○九年起擔任清大體育室專任副教授暨棒球總隊教練。

高虹安肯定林琨瀚在清大累積豐富的學術行政經驗，結合職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，定能協助市府推動各項重大建設；林琨瀚說，在清大任教十餘年，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力，未來除了推動政務，更盼發揮所長，將竹市打造為科技與運動並重的運動科技城。

林琨瀚將出任新竹市副市長，為職棒史上第一人，引起政界與棒壇熱議。議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡說，棒球場將是林琨瀚上任後的「第一張成績單」，期許球場如期開打，還有新竹小巨蛋規畫也盼林提供意見，做出完善決策。

時力黨團總召、市議員林彥甫認為，大家關注林琨瀚是否能在市府內部提出具體運動政策，尤其味全龍曾表態無意經營棒球場，期待林加入市府團隊，能對球場後續營運等面向帶來實質幫助。

民進黨市議員劉崇顯說，高虹安在選舉年的人事任用總算回歸專業，期許林琨瀚上任後可堅守體育專業的立場，不要再用鬥爭前朝的心態將棒球場持續當成政治提款機；民進黨市議員劉彥伶也希望盡速新任副市長協助加速棒球場重啟工程，不要讓棒球迷屢屢失望、落空。