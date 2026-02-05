快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

影／竹市銀行驚見搶案？原來是超萌兔狐警官防搶演習

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市富邦銀行風城分行今天下午16時遭歹徒持槍闖入，有熱心民眾幫忙報警時，發現兩名穿著「兔子、狐狸」布偶裝的警官滑稽卻專業指揮警力攔截圍捕，瞬間才發現是警方的防搶演練。圖／警方提供
新竹市富邦銀行風城分行今天下午16時遭歹徒持槍闖入，有熱心民眾幫忙報警時，發現兩名穿著「兔子、狐狸」布偶裝的警官滑稽卻專業指揮警力攔截圍捕，瞬間才發現是警方的防搶演練。圖／警方提供

新竹市富邦銀行風城分行今天下午4時遭「歹徒」持槍闖入，朝天花板鳴槍示警後，向銀行收銀櫃檯恐嚇取財，奪走100餘萬元逃逸；現場情勢危急，有熱心民眾幫忙報警，卻發現2名穿著「兔子、狐狸」布偶裝的警官趕抵現場，滑稽卻專業指揮警力攔截圍捕，眾人瞬間才發現是警方的防搶演練。

警方指出，年節將至，竹市警全力維護金融機構及民眾提、存款安全，並防範搶奪、強盜等案件發生，於富邦銀行風城分行舉行防搶演練，強化各單位指揮連繫，提高員警處置各種緊急狀況的應變能力，亦同時教導金融機構行員於搶案發生時，要能沈著應變，報案時主動提供警方更多正確訊息，比如歹徒人數、特徵、所持兇器、交通工具及逃逸方向等，以利實施攔截圍捕。

演練過程為1名歹徒於今天下午16時持槍闖入富邦銀行風城分行高喊搶劫，隨即朝天花板鳴槍示警，向銀行收銀櫃檯內恐嚇取財，現場搶走100餘萬元。

銀行行員趁機按下警報器按鈕，第二分局勤務中心獲報立即派遣偵查隊、埔頂所、東勢所、東門所、文華所、關東橋所線上巡邏及各項勤務人員，立即趕赴現場並分區設點實施攔截圍捕，因為演練太逼真，現場氣氛緊張，有不知情民眾嚇到欲幫忙報警。

有趣的是，隨後出現穿著「兔子、狐狸」布偶裝的警官趕抵現場，循序了解案情，回報勤指中心，讓勤指中心規畫攔截圍捕勤務，線上查獲搶犯，這時才讓民眾驚呼是演練。

警察局第二分局分局長周貴忠表示，今年重要節日安全維護工作將圍繞「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸。針對春節前後金融機構、銀行、超商等現金交易熱絡場所，警方將加強巡守。另轄內重要交通要點，亦會派遣警力疏導車流，希望透過各項勤務作為，讓每位民眾都能安心過好年。

警方指出，年節將至，警方於富邦銀行風城分行舉行防搶演練，強化各單位指揮連繫。圖／警方提供
警方指出，年節將至，警方於富邦銀行風城分行舉行防搶演練，強化各單位指揮連繫。圖／警方提供

金融機構 新竹
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

林琨瀚接任竹市副市長 藍綠黃點名「棒球場」是首張成績單

圖輯／首度跨縣市無差別攻擊演習 力求真實

救護車上孕婦羊水破了！竹市2消防員「化身產婆」車上順利接生男嬰　

南海設2個月演習區引中方反彈 菲：依自身權利行事

相關新聞

新竹市延攬職棒名將、清大副教授林琨瀚擔任副市長

新竹市政府今宣布，延攬前職業棒球國手、現任清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚出任新竹市副市長。市府表示，將借重...

桃園籌組「黑豬肉聯盟」 爭取禽類下腳料餵豬

中央為防非洲豬瘟，明年全面禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養的黑毛豬產業甚鉅，業者反映飼養成本增加，也擔心肉的品質變差，希望市府給予政策協助；農業局指出，中央已開放豆渣養豬，今天將組桃園「黑豬肉聯盟」，進一步向中央爭取開放禽類下腳料餵豬。

桃園捷運去年盈餘6.8億元再創新高 11億負債也還清

桃園捷運近年營運表現亮眼，從2023年首度轉虧為盈後，盈餘逐年成長。市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘達到6.8億...

新竹市結合企業新設無人回收站 擬擴增21處

新竹市政府今天在將軍村舉辦無人回收站擴點啟用儀式，宣布今年將攜手企業新增21處站點，使全市擴點至43站，並同步推出「資源...

影／竹市銀行驚見搶案？原來是超萌兔狐警官防搶演習

新竹市富邦銀行風城分行今天下午4時遭「歹徒」持槍闖入，朝天花板鳴槍示警後，向銀行收銀櫃檯恐嚇取財，奪走100餘萬元逃逸；...

台66楊梅段及台7榮華段夜間施工 部分路段管制

公路局北區養護工程分局今天表示，為了在春節提供民眾更平整的用路環境，台66線楊梅路段平面側車道及台7線榮華段，辦理路面改...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。