影／竹市銀行驚見搶案？原來是超萌兔狐警官防搶演習

新竹市富邦銀行風城分行今天下午4時遭「歹徒」持槍闖入，朝天花板鳴槍示警後，向銀行收銀櫃檯恐嚇取財，奪走100餘萬元逃逸；現場情勢危急，有熱心民眾幫忙報警，卻發現2名穿著「兔子、狐狸」布偶裝的警官趕抵現場，滑稽卻專業指揮警力攔截圍捕，眾人瞬間才發現是警方的防搶演練。

警方指出，年節將至，竹市警全力維護金融機構及民眾提、存款安全，並防範搶奪、強盜等案件發生，於富邦銀行風城分行舉行防搶演練，強化各單位指揮連繫，提高員警處置各種緊急狀況的應變能力，亦同時教導金融機構行員於搶案發生時，要能沈著應變，報案時主動提供警方更多正確訊息，比如歹徒人數、特徵、所持兇器、交通工具及逃逸方向等，以利實施攔截圍捕。

演練過程為1名歹徒於今天下午16時持槍闖入富邦銀行風城分行高喊搶劫，隨即朝天花板鳴槍示警，向銀行收銀櫃檯內恐嚇取財，現場搶走100餘萬元。

銀行行員趁機按下警報器按鈕，第二分局勤務中心獲報立即派遣偵查隊、埔頂所、東勢所、東門所、文華所、關東橋所線上巡邏及各項勤務人員，立即趕赴現場並分區設點實施攔截圍捕，因為演練太逼真，現場氣氛緊張，有不知情民眾嚇到欲幫忙報警。

有趣的是，隨後出現穿著「兔子、狐狸」布偶裝的警官趕抵現場，循序了解案情，回報勤指中心，讓勤指中心規畫攔截圍捕勤務，線上查獲搶犯，這時才讓民眾驚呼是演練。

警察局第二分局分局長周貴忠表示，今年重要節日安全維護工作將圍繞「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸。針對春節前後金融機構、銀行、超商等現金交易熱絡場所，警方將加強巡守。另轄內重要交通要點，亦會派遣警力疏導車流，希望透過各項勤務作為，讓每位民眾都能安心過好年。