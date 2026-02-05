新竹市結合企業新設無人回收站 擬擴增21處

新竹市政府今天在將軍村舉辦無人回收站擴點啟用儀式，宣布今年將攜手企業新增21處站點，使全市擴點至43站，並同步推出「資源第二人生永續展」，參與活動可抽獎獲得好禮。

新竹市長高虹安致詞表示，無人回收站提供24小時回收服務，截至目前已設置22站，今年預計擴增21站，將整合回收點數機制，結合行動電源及智慧雨傘租借服務，並串聯YouBike與Gogoro充電站點，讓智慧回收成為民眾生活的一部分。

竹市環保局長江盛任表示，無人回收站的回收品項包含寶特瓶、鋁罐、HDPE牛奶瓶及廢乾電池，今年擴增之機台還新增「紙杯」回收項目。

竹市環保局提供新聞資料表示，回收機台具備回收辨識、即時回饋與碳減量可視化，投瓶後即可獲得點數，透過手機APP可查詢並兌換優惠。

環保局指出，即日起至10日於將軍村推出「資源第二人生永續展」，呈現資源從回收、再生到應用的完整歷程，讓市民看見日常回收物如何轉化為新資源，參與活動才能參加抽獎獲得好禮。