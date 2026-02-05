台66楊梅段及台7榮華段夜間施工 部分路段管制
公路局北區養護工程分局今天表示，為了在春節提供民眾更平整的用路環境，台66線楊梅路段平面側車道及台7線榮華段，辦理路面改善工程，部分路段管制，請用路人配合指示通行。
交通部公路局北區養護工程分局今天回應媒體詢問表示，為維護道路品質，因應春節期間可能出現的車潮，中壢工務段今天晚間10時至明天上午6時，管制台66線平面側車道東行約13公里至15公里楊梅路段，辦理路面改善作業，屆時將機動封閉調撥車道，請行經車輛遵循標誌指示減速及交通維持人員引導通行。
北區養護工程分局說，另外復興工務段也預定今晚9時至明天上午6時，於台7線約32至33公里的榮華段，辦理路面改善工程，施工時段將採取現場機動指揮管制車輛通行，請用路人行經相關路段遵循標誌及交管人員指示通行。
北區養護工程分局指出，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。民眾也可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打電話查詢最新路況。工程遇下雨將順延進行。
