台66楊梅段及台7榮華段夜間施工 部分路段管制

中央社／ 桃園5日電
交通部公路局北區養護工程分局指出，復興工務段預定於5日晚間9時至6日上午6時，於台7線榮華段辦理路面改善工程，施工時將採取現場機動指揮管制車輛通行。圖／公路局北區養護工程分局提供（中央社）
公路局北區養護工程分局今天表示，為了在春節提供民眾更平整的用路環境，台66線楊梅路段平面側車道及台7線榮華段，辦理路面改善工程，部分路段管制，請用路人配合指示通行。

交通部公路局北區養護工程分局今天回應媒體詢問表示，為維護道路品質，因應春節期間可能出現的車潮，中壢工務段今天晚間10時至明天上午6時，管制台66線平面側車道東行約13公里至15公里楊梅路段，辦理路面改善作業，屆時將機動封閉調撥車道，請行經車輛遵循標誌指示減速及交通維持人員引導通行。

北區養護工程分局說，另外復興工務段也預定今晚9時至明天上午6時，於台7線約32至33公里的榮華段，辦理路面改善工程，施工時段將採取現場機動指揮管制車輛通行，請用路人行經相關路段遵循標誌及交管人員指示通行。

北區養護工程分局指出，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。民眾也可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打電話查詢最新路況。工程遇下雨將順延進行。

車道 標誌 春節 交通管制
相關新聞

新竹市延攬職棒名將、清大副教授林琨瀚擔任副市長

新竹市政府今宣布，延攬前職業棒球國手、現任清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚出任新竹市副市長。市府表示，將借重...

桃園籌組「黑豬肉聯盟」 爭取禽類下腳料餵豬

中央為防非洲豬瘟，明年全面禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養的黑毛豬產業甚鉅，業者反映飼養成本增加，也擔心肉的品質變差，希望市府給予政策協助；農業局指出，中央已開放豆渣養豬，今天將組桃園「黑豬肉聯盟」，進一步向中央爭取開放禽類下腳料餵豬。

桃園捷運去年盈餘6.8億元再創新高 11億負債也還清

桃園捷運近年營運表現亮眼，從2023年首度轉虧為盈後，盈餘逐年成長。市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘達到6.8億...

台66楊梅段及台7榮華段夜間施工 部分路段管制

公路局北區養護工程分局今天表示，為了在春節提供民眾更平整的用路環境，台66線楊梅路段平面側車道及台7線榮華段，辦理路面改...

桃捷綠線延伸中壢機電標5度流標 市府：將參考中捷做法

桃園捷運綠線延伸中壢機電標5度流標，民代擔心招標不順恐耽誤建設與地方發展，要求市府設法解決並做好其他重大工程建設流（廢）...

年關將近 竹南市區多條瓶頸道路改善工程圓滿竣工

苗栗縣竹南鎮公所爭取中央補助，辦理「中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程」，已搶在年關前圓滿竣工，將...

