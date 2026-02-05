快訊

桃捷綠線延伸中壢機電標5度流標 市府：將參考中捷做法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線延伸中壢機電工程5度流標，市府將參考中捷藍線調成標案內容與預算。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線延伸中壢機電工程5度流標，市府將參考中捷藍線調成標案內容與預算。記者陳俊智／攝影

桃園捷運綠線延伸中壢機電標5度流標，民代擔心招標不順恐耽誤建設與地方發展，要求市府設法解決並做好其他重大工程建設流（廢）標管考；市府表示，綠延中壢機電標將參考台中捷運藍線做法調整預算，另會檢討重大建設標案管考機制。

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規畫2023年底獲中央核定，路線從G01建德興豐站到台鐵中壢車站，全長約7.2公里，地方盼捷運能解決八德長興路每天早上通勤尖峰時段壅塞情形，也期待沿途7個車站帶動區域發展，但綜合規畫案自2023年底通過至今一年多，遲遲不見動工，機電標至今也流標5次，事關發展，民眾與民代都相當關注。

桃園市議員許家睿今在議會質詢指出，近年物價波動，不僅重大工程流標嚴重，一般工程也有此情形，市府應該要有所掌握並適度調整標案內容；議員魏筠也說，重大工程流標已成常態，希望市府掌握狀況，不要一再流標影響建設。

捷運工程局指出，綠延中壢原想採後擴方式，由綠線廠商負責施作，但2個計畫審議通過時間相差8年，這8年期間物價波動幅度大，廠商無法以8年前的契約條件報價與承攬，導致工程一再流標。

捷工局表示，鑑於市場環境明顯變動，市府也知道招標金額應適當調整後再進行招標，但捷運機電工程招標備受外界矚目，受限政府採購程序與預算管控原則，相關程序還是要依法走完，才有辦法調整標案價格。

綠延中壢機電標目前預算金額97.15億元，捷工局預計農曆春節前辦理第6次招標，正參考近期決標的臺中捷運藍線，檢討並調整預算。另外，為確保計畫整體推進，土建標已同步辦理首次招標。

市府強調，重大公共工程於招標過程中出現流標，屬市場機制下的正常現象。透過滾動檢討招標策略與合理預算調整，方能確保工程價格合理，維護公共利益。市府將持續全力推動，早日提供市民更便捷完善的環狀軌道運輸服務。

桃園捷運綠線延伸中壢機電工程5度流標，市府將參考中捷藍線調成標案內容與預算。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線延伸中壢機電工程5度流標，市府將參考中捷藍線調成標案內容與預算。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線延伸中壢機電工程5度流標，市府將參考中捷藍線調成標案內容與預算。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線延伸中壢機電工程5度流標，市府將參考中捷藍線調成標案內容與預算。記者陳俊智／攝影

台中捷運 中壢 桃園 標案
