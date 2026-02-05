快訊

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

年關將近 竹南市區多條瓶頸道路改善工程圓滿竣工

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮公所辦理「中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程」，已搶在年關前圓滿竣工。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所辦理「中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程」，已搶在年關前圓滿竣工。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮公所爭取中央補助，辦理「中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程」，已搶在年關前圓滿竣工，將可改善居住環境並提升科學園區通勤便利性，公所將於下周二舉行通車剪綵典禮。

公所指出，2023年4月間獲內政部國土署「生活圈道路交通系統建設計畫」核定補助，工程總經費為8158萬多元（含用地費及工程費），其中包含中央款4530萬元，以及地方自籌款3628萬元，歷經召開用地取得說明會、土地徵收作業及工程設計及施工等期程，目前已全部完工。

此次工程針對多處關鍵瓶頸路段進行打通，不僅優化住宅區通行，尤其中正路、三民路及守法街等區域為8公尺計畫道路，周邊住宅密集，打通後大幅利於在地居民通行，改善車輛壅塞狀況。另外，仁愛路底規畫為15公尺計畫道路，打通後可直通竹南科學園區科北五路，大幅提升民眾上下班往返園區之便利性，強化園區交通鏈結。

鎮長方進興表示，本案源於8年前競選鎮長期間，中港及大埔地區的鄉親到競選總部陳情，期盼未來首長能爭取上述路段的打通以改善長年交通不便。他強調「當年的承諾，時刻銘記在心。」儘管爭取經費與用地取得的期程漫長，但終於完成這項艱巨任務。

科學園區 中正路 設計
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

獨資商號包工程欠勞健保費74萬多元！ 書記官「發文扣押」立馬繳清

南迴公路通車5年迎嚴峻考驗！海侵、地質變化…路基位移龜裂還下陷

彰化中興莊工程延宕錯失春節商機 議員批縣府行政效率低落

竹南廣源造紙擴廠1.09公頃 苗栗市增8.87公頃住商區都更過關

相關新聞

新竹市延攬職棒名將、清大副教授林琨瀚擔任副市長

新竹市政府今宣布，延攬前職業棒球國手、現任清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚出任新竹市副市長。市府表示，將借重...

桃園籌組「黑豬肉聯盟」 爭取禽類下腳料餵豬

中央為防非洲豬瘟，明年全面禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養的黑毛豬產業甚鉅，業者反映飼養成本增加，也擔心肉的品質變差，希望市府給予政策協助；農業局指出，中央已開放豆渣養豬，今天將組桃園「黑豬肉聯盟」，進一步向中央爭取開放禽類下腳料餵豬。

桃園捷運去年盈餘6.8億元再創新高 11億負債也還清

桃園捷運近年營運表現亮眼，從2023年首度轉虧為盈後，盈餘逐年成長。市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘達到6.8億...

農曆春節9天連假 竹市垃圾清運時間出爐

農曆春節將至，民眾大掃除使垃圾量大幅攀升，新竹市環保局為加強清運新年前後垃圾量，清運時間略有調整，2月15日小年夜依周一...

年關將近 竹南市區多條瓶頸道路改善工程圓滿竣工

苗栗縣竹南鎮公所爭取中央補助，辦理「中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程」，已搶在年關前圓滿竣工，將...

桃園市議會3黨團總召改選 明起陸續交接

桃園市議會第3屆第19、20次臨時會正在舉行，第7次定期會也將在農曆春節後登場。各黨團近期重選總召，民進黨團明天將由議員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。