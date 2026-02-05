年關將近 竹南市區多條瓶頸道路改善工程圓滿竣工

苗栗縣竹南鎮公所爭取中央補助，辦理「中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程」，已搶在年關前圓滿竣工，將可改善居住環境並提升科學園區通勤便利性，公所將於下周二舉行通車剪綵典禮。

公所指出，2023年4月間獲內政部國土署「生活圈道路交通系統建設計畫」核定補助，工程總經費為8158萬多元（含用地費及工程費），其中包含中央款4530萬元，以及地方自籌款3628萬元，歷經召開用地取得說明會、土地徵收作業及工程設計及施工等期程，目前已全部完工。

此次工程針對多處關鍵瓶頸路段進行打通，不僅優化住宅區通行，尤其中正路、三民路及守法街等區域為8公尺計畫道路，周邊住宅密集，打通後大幅利於在地居民通行，改善車輛壅塞狀況。另外，仁愛路底規畫為15公尺計畫道路，打通後可直通竹南科學園區科北五路，大幅提升民眾上下班往返園區之便利性，強化園區交通鏈結。

鎮長方進興表示，本案源於8年前競選鎮長期間，中港及大埔地區的鄉親到競選總部陳情，期盼未來首長能爭取上述路段的打通以改善長年交通不便。他強調「當年的承諾，時刻銘記在心。」儘管爭取經費與用地取得的期程漫長，但終於完成這項艱巨任務。