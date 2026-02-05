桃園市議會3黨團總召改選 明起陸續交接

桃園市議會第3屆第19、20次臨時會正在舉行，第7次定期會也將在農曆春節後登場。各黨團近期重選總召，民進黨團明天將由議員許家睿接新任總召，國民黨團新總召徐其萬預計11日交接，無黨聯盟則由段樹文續任。

據查，桃園市議會第3屆第4任民進黨團新人事有總召為許家睿、副總召彭俊豪、鄭淑方，幹事長黃瓊慧與書記長黃崇真；國民黨團為總召徐其萬、副召集人李柏坊、陳韋曄與徐玉樹，另設執行長周玉琴、副執行長陳瑛與張桂綿；無黨聯盟維持段樹文任總召，幹事長為劉曾玉春，執行長與發言人分別是李家興、謝美英。

許家睿過去曾擔任立法委員助理，熟稔議事運作，本屆當選八德區市議員，長期關心人本交通、地方建設與藝文發展；徐其萬在桃園升格前即擔任議員為民喉舌，長期關注航空城開發與居民權益，也積極爭取地方醫療資源，直接與醫療機構對話；段樹文也是八德區市議員，除了關心地方大小事，也相當照顧弱勢，並透過短影音帶網友認識地方事務。