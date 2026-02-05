快訊

沈慶京中工經營保衛戰 從陶朱隱園到輿論場的重新布局

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

桃園市議會3黨團總召改選 明起陸續交接

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會第3屆第19、20次臨時會正在舉行，第7次定期會也將在農曆春節後登場，各黨團近期重選總召，明起陸續交接。記者陳俊智／攝影
桃園市議會第3屆第19、20次臨時會正在舉行，第7次定期會也將在農曆春節後登場，各黨團近期重選總召，明起陸續交接。記者陳俊智／攝影

桃園市議會第3屆第19、20次臨時會正在舉行，第7次定期會也將在農曆春節後登場。各黨團近期重選總召民進黨團明天將由議員許家睿接新任總召，國民黨團新總召徐其萬預計11日交接，無黨聯盟則由段樹文續任。

據查，桃園市議會第3屆第4任民進黨團新人事有總召為許家睿、副總召彭俊豪、鄭淑方，幹事長黃瓊慧與書記長黃崇真；國民黨團為總召徐其萬、副召集人李柏坊、陳韋曄與徐玉樹，另設執行長周玉琴、副執行長陳瑛與張桂綿；無黨聯盟維持段樹文任總召，幹事長為劉曾玉春，執行長與發言人分別是李家興、謝美英。

許家睿過去曾擔任立法委員助理，熟稔議事運作，本屆當選八德區市議員，長期關心人本交通、地方建設與藝文發展；徐其萬在桃園升格前即擔任議員為民喉舌，長期關注航空城開發與居民權益，也積極爭取地方醫療資源，直接與醫療機構對話；段樹文也是八德區市議員，除了關心地方大小事，也相當照顧弱勢，並透過短影音帶網友認識地方事務。

總召 議員 民進黨團
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨桃園議員初選開跑 15人領表登記含「網美助理」、時代力量前議員

桃園愛心米過期疑雲真相曝光 市府：高雄業者誤用2018樣品袋

寒冬送暖白米疑「過期8年」 桃市府通報高雄衛生局查處將開罰

桃園寒冬送暖白米疑「過期8年」遭藍綠齊轟 區公所：標示錯誤將回收

相關新聞

新竹市延攬職棒名將、清大副教授林琨瀚擔任副市長

新竹市政府今宣布，延攬前職業棒球國手、現任清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚出任新竹市副市長。市府表示，將借重...

桃園籌組「黑豬肉聯盟」 爭取禽類下腳料餵豬

中央為防非洲豬瘟，明年全面禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養的黑毛豬產業甚鉅，業者反映飼養成本增加，也擔心肉的品質變差，希望市府給予政策協助；農業局指出，中央已開放豆渣養豬，今天將組桃園「黑豬肉聯盟」，進一步向中央爭取開放禽類下腳料餵豬。

桃園捷運去年盈餘6.8億元再創新高 11億負債也還清

桃園捷運近年營運表現亮眼，從2023年首度轉虧為盈後，盈餘逐年成長。市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘達到6.8億...

農曆春節9天連假 竹市垃圾清運時間出爐

農曆春節將至，民眾大掃除使垃圾量大幅攀升，新竹市環保局為加強清運新年前後垃圾量，清運時間略有調整，2月15日小年夜依周一...

桃園市議會3黨團總召改選 明起陸續交接

桃園市議會第3屆第19、20次臨時會正在舉行，第7次定期會也將在農曆春節後登場。各黨團近期重選總召，民進黨團明天將由議員...

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

新竹市政府今天宣布，延攬前職業棒球國手、現任國立清華大學體育室專任副教授林琨瀚出任新竹市副市長，盼為城市注入運動活力與科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。