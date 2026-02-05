桃園暫不補助民眾買廚餘機 「生質能中心量能夠」

中央禁用廚餘養豬，廚餘去化成難題，桃園有民代反映部分公家機關和學校因養豬業者不再收廚餘，清運成本增加，並建議桃園比照台中等縣市，補助民眾購置家用廚餘處理機；桃園環保局回應，生質能中心處理量能尚有餘裕可協助機關學校，暫無補助家用機打算。

台中市政府今年元旦起配合中央家戶廚餘禁止餵豬政策，推出家用廚餘機補助，共補助一萬台，每台補助五千元，一月二日開放申請，九日申請額滿。經濟發展局指出，申請案件審查進度將近五成，近日會開始撥款已審查合格案件；目前市場上廚餘機仍在缺貨，市府會持續關注供應狀況。

桃園市議員徐其萬指出，中央明年將全面禁用廚餘，豬農不收，餐飲業者清運得另外花錢，成本恐反映在產品上，市府要提早因應；議員黃崇真也說，現在清運廚餘車輛要有ＧＰＳ系統，有些豬農決定轉型，導致原本收運的公家機關與學校得另外花錢找人清運，這個成本誰該負擔？

議員葉明月建議市府研議補助民眾採購家用廚餘處理機，處理機能把五公升的廚餘變成一個飯碗不到的殘渣，還能種花堆肥，而市府處理廚餘的負擔也會減輕。

環保局長顏己喨說，事業廚餘是營利之後產生的物品，應由事業單位自行處理。中央今年仍開放事業廚餘養豬，禁用政策造成物價波動的狀況今年應該還不會發生。桃園生質能中心每日約能處理一百卅五噸廚餘，尚有卅噸餘裕可協助處理校園與公家機關的廚餘量。

至於家用廚餘處理機是否補助，顏己喨說，經評估目前處理廚餘量能充足，而家用廚餘處理機不僅耗電，殘渣若無法妥善運用，還是變垃圾，不如一開始就交給生質能中心處理，沼氣還能發電。