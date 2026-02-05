聽新聞
0:00 / 0:00

桃園暫不補助民眾買廚餘機 「生質能中心量能夠」

聯合報／ 記者陳俊智陳敬丰／連線報導
台中市政府補助民眾購買家用廚餘處理機，桃園市環保局表示暫不跟進。 圖／台中市政府提供
台中市政府補助民眾購買家用廚餘處理機，桃園市環保局表示暫不跟進。 圖／台中市政府提供

中央禁用廚餘養豬，廚餘去化成難題，桃園有民代反映部分公家機關和學校因養豬業者不再收廚餘，清運成本增加，並建議桃園比照台中等縣市，補助民眾購置家用廚餘處理機；桃園環保局回應，生質能中心處理量能尚有餘裕可協助機關學校，暫無補助家用機打算。

台中市政府今年元旦起配合中央家戶廚餘禁止餵豬政策，推出家用廚餘機補助，共補助一萬台，每台補助五千元，一月二日開放申請，九日申請額滿。經濟發展局指出，申請案件審查進度將近五成，近日會開始撥款已審查合格案件；目前市場上廚餘機仍在缺貨，市府會持續關注供應狀況。

桃園市議員徐其萬指出，中央明年將全面禁用廚餘，豬農不收，餐飲業者清運得另外花錢，成本恐反映在產品上，市府要提早因應；議員黃崇真也說，現在清運廚餘車輛要有ＧＰＳ系統，有些豬農決定轉型，導致原本收運的公家機關與學校得另外花錢找人清運，這個成本誰該負擔？

議員葉明月建議市府研議補助民眾採購家用廚餘處理機，處理機能把五公升的廚餘變成一個飯碗不到的殘渣，還能種花堆肥，而市府處理廚餘的負擔也會減輕。

環保局長顏己喨說，事業廚餘是營利之後產生的物品，應由事業單位自行處理。中央今年仍開放事業廚餘養豬，禁用政策造成物價波動的狀況今年應該還不會發生。桃園生質能中心每日約能處理一百卅五噸廚餘，尚有卅噸餘裕可協助處理校園與公家機關的廚餘量。

至於家用廚餘處理機是否補助，顏己喨說，經評估目前處理廚餘量能充足，而家用廚餘處理機不僅耗電，殘渣若無法妥善運用，還是變垃圾，不如一開始就交給生質能中心處理，沼氣還能發電。

廚餘機 豬農 桃園 環保局長 餐飲業 家用廚餘處理機 生質能中心
桃園籌組「黑豬肉聯盟」 爭取禽類下腳料餵豬

中央為防非洲豬瘟，明年全面禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養的黑毛豬產業甚鉅，業者反映飼養成本增加，也擔心肉的品質變差，希望市府給予政策協助；農業局指出，中央已開放豆渣養豬，今天將組桃園「黑豬肉聯盟」，進一步向中央爭取開放禽類下腳料餵豬。

清朝苗栗開墾傳奇黃南球 旗下五虎將來自太平軍？查核出爐

苗栗在清朝的開發留下了許多血淚史，其中墾首黃南球的故事最為地方人士津津樂道。他鐵腕開拓山林、促進開墾，連麾下的五虎將——五位鄉勇頭目，也成為地方傳奇故事，甚至有人說五虎將出身於太平軍...

跟進中彰投補助採購家用廚餘處理機？桃園：暫不跟進

中央禁用廚餘養豬，廚餘去化成難題，民代反映部分公家機關和學校因養豬業者不在收廚餘，清運成本增加，也有人建議桃園比照中彰投...

桃園捷運去年盈餘6.8億元再創新高 11億負債也還清

桃園捷運近年營運表現亮眼，從2023年首度轉虧為盈後，盈餘逐年成長。市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘達到6.8億...

第三屆竹東鎮長盃烏克麗麗大賽3月28日登場 即日起受理報名

為打造竹東成為浪漫的音樂客庄，新竹縣竹東鎮公所訂於3月28日在樹杞林文化館舉辦烏克麗麗比賽，鎮長郭遠彰邀請全台烏克麗麗好...

