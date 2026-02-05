桃園籌組「黑豬肉聯盟」 爭取禽類下腳料餵豬

中央為防非洲豬瘟，明年全面禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養的黑毛豬產業甚鉅，業者反映飼養成本增加，也擔心肉的品質變差，希望市府給予政策協助；農業局指出，中央已開放豆渣養豬，今天將組桃園「黑豬肉聯盟」，進一步向中央爭取開放禽類下腳料餵豬。

桃園市農業局統計，全國養豬戶約五千多家，桃園有二百多家，多以廚餘飼養為主的黑毛豬。桃園十一萬頭豬有八萬八千多頭是黑毛豬，肉品產量占全國一半；受中央廚餘養豬禁令衝擊，桃園黑毛豬養豬戶從去年九十三家減至今年八十六家，黑毛豬也減至八萬兩千多頭。

桃園市議員徐其萬指出，桃園畜牧業在全國農業占有舉足輕重地位，「桃園黑毛豬」已打響口碑，很多消費者都指定要桃園黑毛豬，但中央明年起禁用廚餘養豬，很多業者不斷跟他反映，希望政策能重新檢討，否則品種優良的肉品恐怕絕跡。

「禁用廚餘養豬政策，可謂牽一髮動全身。」徐其萬直言，台灣二○二○年也有防堵非洲豬瘟的經驗，當時疫情經有效控管消弭，市場也恢復穩定。他認為，禁用廚餘養豬不僅會打亂肉品市場價格，也會連帶影響廚餘與原本用於蒸煮食材的廢木材去化問題。

市議員黃瓊慧也關切飼料取代廚餘飼養黑毛豬的方案，她提到，中央雖開放豆渣可做飼料養豬，但豆渣也是其他畜牧產業的飼料來源，例如牛、雞、鴨等動物，憂心豆渣用於養豬，會排擠其他畜牧業飼料供應鏈。

桃園市農業局長陳冠義說，中央禁用廚餘養豬政策雖已拍板，但地方還是會積極爭取，希望中央不要全面禁止。目前中央有開放植物性豆渣可做飼料養豬，農業局一月底跟中央開會時，已爭取開放雞鴨等禽類下腳料，中央回覆研議中。

桃園市農業局今天舉行「桃園黑豬產業發展共識營」，邀請農業部、畜產試驗所、養豬協會及相關產業代表等共同討論研議後續發展。並強調持續向中央反映地方需求，也會設法維持「桃園豬」品牌，就算價格提升，品質也會提升。