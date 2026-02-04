因應晚婚晚育 竹縣推婚後孕前健檢、醫療性凍卵補助
竹縣府今天表示，因應晚婚晚育及少子化趨勢，推出婚後孕前健康檢查及醫療性凍卵補助，籲有生育規劃或醫療需求的民眾，可善用政府補助，掌握身體健康狀況。
新竹縣政府今天發布新聞資料指出，女性平均生育年齡已逾32歲，高齡產婦比例明顯增加，而生育能力隨年齡上升而下降，透過推動婚後孕前健康檢查與醫療性凍卵補助計畫，盼以完善的孕前照護與生育保存措施，守護民眾生育健康。
縣府表示，婚後孕前健康檢查補助計畫提供夫妻至少一方設籍竹縣6個月（含）以上，未曾生育第1胎的夫妻，每對最高1500元檢查補助，包含血液、尿液、傳染病篩檢及男性精液分析等項目，補助名額共100對。
縣府說，考量罹癌女性因治療影響生育功能，也同步推出醫療性凍卵補助，對象為18至40歲、設籍或配偶設籍竹縣滿1年的已婚罹癌女性，每案最高補助新台幣2萬2000元，補助名額共30對，終身補助1次。
縣府表示，2項補助計畫皆實施至今年10月31日或經費用罄為止，符合資格的民眾可備齊相關文件向合約醫院申請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言