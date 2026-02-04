快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

跟進中彰投補助採購家用廚餘處理機？桃園：暫不跟進

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中央明年全面禁用廚餘養豬，去化能為難題，桃園民代建議比照中彰投補助家用廚餘處理機，但市府暫不考慮跟進（示意圖）。本報資料照片
中央明年全面禁用廚餘養豬，去化能為難題，桃園民代建議比照中彰投補助家用廚餘處理機，但市府暫不考慮跟進（示意圖）。本報資料照片

中央禁用廚餘養豬，廚餘去化成難題，民代反映部分公家機關和學校因養豬業者不在收廚餘，清運成本增加，也有人建議桃園比照中彰投等地補助民眾購置家用廚餘處理機；桃園環保局表示，生質能中心處理量能尚有餘裕可協助機關學校，暫無補助家用機打算。

桃園市議員徐其萬指出，中央明年將全面禁用廚餘，豬農不收，餐飲業者清運得另外花錢，成本恐反映在產品上，物價可能波動。廚餘何去何從，市府要提早因應；議員黃崇真也說，現在清運廚餘車輛要有GPS系統，有些豬農決定轉型，導致原本收運的公家機關與學校得另外花錢找人清運，這個成本誰該負擔？

議員葉明月建議市府研議補助民眾採購家用廚餘處理機，指處理機能把五公升的廚餘變成一個飯碗不到的殘渣，還能種花堆肥，而市府處理廚餘的負擔也會減輕，「中彰投都有家用廚餘處理機補助方案，最高補助六千元，希望桃園可以考慮跟進」。

環保局長顏己喨表示，桃園家庭產生的民生廚餘目前由清潔隊隨垃圾收運，全數交由市府轄下的生質能中心處理，未來仍會如此，而事業廚餘是營利之後產生的物品，應該由事業單位自行處理。中央今年仍開放事業廚餘養豬，禁用政策造成物價波動的狀況今年應該還不會發生。

顏己喨也說，生質能中心一天約能處理一百三十五噸廚餘，目前尚有卅噸餘裕可協助處理校園與公家機關的量。桃園曾評估補助家用廚餘處理機，但考量現有設備處理量能充足，而家用廚餘處理機不僅耗電，殘渣若無法妥善運用，最後還是變垃圾，不如一開始就交給生質能中心處理，沼氣還能發電。

明年中央原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚餘。記者黃仲裕／攝影
明年中央原則全面禁用廚餘養豬，僅開放使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，並禁用家戶廚餘。記者黃仲裕／攝影

廚餘 豬農 桃園
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中央禁廚餘養豬 桃園組「黑豬肉聯盟」爭取開放禽類下腳料

農曆春節9天連假 竹市垃圾清運時間出爐

住戶崩潰！台中南屯「海鮮腥臭味」飄進社區 環保局揪產生源消臭

雲林春節垃圾清運時間出爐 這二鄉鎮初一到初五停止清運

相關新聞

跟進中彰投補助採購家用廚餘處理機？桃園：暫不跟進

中央禁用廚餘養豬，廚餘去化成難題，民代反映部分公家機關和學校因養豬業者不在收廚餘，清運成本增加，也有人建議桃園比照中彰投...

桃園捷運去年盈餘6.8億元再創新高 11億負債也還清

桃園捷運近年營運表現亮眼，從2023年首度轉虧為盈後，盈餘逐年成長。市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘達到6.8億...

第三屆竹東鎮長盃烏克麗麗大賽3月28日登場 即日起受理報名

為打造竹東成為浪漫的音樂客庄，新竹縣竹東鎮公所訂於3月28日在樹杞林文化館舉辦烏克麗麗比賽，鎮長郭遠彰邀請全台烏克麗麗好...

小金額大愛心 桃議員10元高麗菜義賣全數捐社會救助金

桃園市議員張肇良今日於服務處旁空地舉辦「小金額 × 大愛心」10元高麗菜義賣，總統府副秘書長何志偉、議員魏筠、王珮毓也到...

中央禁廚餘養豬 桃園組「黑豬肉聯盟」爭取開放禽類下腳料

中央為防非洲豬瘟，明年全面禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養的黑毛豬產業甚鉅，業者透過民代反映未來恐怕飼養成本增加、收益大...

中油桃園三接藻礁環境更好？環團清晨會勘生態反駁

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政、立委陳昭姿辦公室顧問陳椒華（前立委）和環保團體，今天清晨在中油公司人員陪同下，到中油三接現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。