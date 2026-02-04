跟進中彰投補助採購家用廚餘處理機？桃園：暫不跟進

中央禁用廚餘養豬，廚餘去化成難題，民代反映部分公家機關和學校因養豬業者不在收廚餘，清運成本增加，也有人建議桃園比照中彰投等地補助民眾購置家用廚餘處理機；桃園環保局表示，生質能中心處理量能尚有餘裕可協助機關學校，暫無補助家用機打算。

桃園市議員徐其萬指出，中央明年將全面禁用廚餘，豬農不收，餐飲業者清運得另外花錢，成本恐反映在產品上，物價可能波動。廚餘何去何從，市府要提早因應；議員黃崇真也說，現在清運廚餘車輛要有GPS系統，有些豬農決定轉型，導致原本收運的公家機關與學校得另外花錢找人清運，這個成本誰該負擔？

議員葉明月建議市府研議補助民眾採購家用廚餘處理機，指處理機能把五公升的廚餘變成一個飯碗不到的殘渣，還能種花堆肥，而市府處理廚餘的負擔也會減輕，「中彰投都有家用廚餘處理機補助方案，最高補助六千元，希望桃園可以考慮跟進」。

環保局長顏己喨表示，桃園家庭產生的民生廚餘目前由清潔隊隨垃圾收運，全數交由市府轄下的生質能中心處理，未來仍會如此，而事業廚餘是營利之後產生的物品，應該由事業單位自行處理。中央今年仍開放事業廚餘養豬，禁用政策造成物價波動的狀況今年應該還不會發生。