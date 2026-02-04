桃園工廠火災減3成 春節前夕鎖定6公安隱憂總體檢

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
農曆春節前夕，桃園市副市長蘇俊賓率勞動局、消防局等單位前往轄內大型化纖廠進行春安輔導稽核。圖／市府提供
春節將至，桃市府為慎防消防及工業安全事故，農曆春節前全面啟動工安輔導查核作業，針對6大高風險項目重點稽查。副市長蘇俊賓表示，盼透過跨局處合作篩選出關鍵公安隱患，強化源頭管理降低重大災害風險。

蘇俊賓日前率勞動局、消防局等單位前往轄內大型化纖廠進行春安輔導稽核。他指出，市府跨局處篩選出6大公安隱患，包括化工製程熱媒油系統查驗機制、電池及廢電池儲存管理與防火配置、重大工程工地防墜措施及道路安全管理、外籍移工職業安全衛生教育訓練、危險物品儲存與管理，以及廠場監控系統設計與運作效能。

蘇俊賓說，過去曾發生大型工廠熱媒油管線滲漏，遇熱源引發爆炸起火事故，因此將熱媒油管線查驗機制及危險區域防爆電氣設備設置列為春安重點查核項目。

此外，重大節日及連續假期期間，工廠人力配置、儲存管理及作業流程與平日不同，更須落實人員交接及風險控制標準作業程序，避免因管理鬆動引發事故。市府過去一年持續輔導運作危險化學品的工廠優化消防設備，目前已公告兩批次約1200多家高風險管制對象，要求提報消防設施及防災改善方案。

蘇俊賓表示，市府修法分批納管高風險場所，透過防災計畫審查、落實業者自主管理與定期稽查，桃園市工廠及倉儲類火災已明顯下降，2025年較前年減少三成左右，創下近十年同期新低。今年會再針對一定規模以上倉儲物流業及鐵皮倉儲類型場域公告納管，持續建構預警與監測機制。

蘇俊賓 桃園 火災
