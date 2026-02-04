快訊

清朝苗栗開墾傳奇黃南球 旗下五虎將來自太平軍？查核出爐

獅潭鄉河濱公園內的黃南球雕像，緬懷黃南球開墾獅潭鄉的功績，地方上也相傳黃南球開墾的許多傳奇故事。聯合報系資料照片／記者祁容玉攝影
【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】苗栗在清朝的開發留下了許多血淚史，其中墾首黃南球的故事最為地方人士津津樂道。他鐵腕開拓山林、促進開墾，連麾下的五虎將——五位鄉勇頭目，也成為地方傳奇故事，甚至有人說五虎將出身於太平軍，也就是當時民間俗稱長毛的太平天國軍隊。不過中華傳播管理學會「歷史查假計畫」針對文獻與史料的檢視發現，這個傳說欠缺事實根據。

黃南球是客家人，原籍廣東，少時隨父親遷居苗栗一帶，先成立「金萬成」墾號，後改黃南球墾號，逐步建立廣泛的墾務事業。他在清朝光緒年間墾山林，並利用武力壓制對抗原住民，被清廷授予「新竹總墾戶」之銜，後來割臺抗日之時，他也是「棟軍」主力之一。《臺灣通史》將黃南球與臺北李春生、高雄陳福謙並列為台灣三大貨殖家。

史料記載，黃南球有五營強悍鄉勇，首領包括羅成、張大滿、謝鳳朗、湯龍以及劉發，這五人被稱為五虎將。

有民間傳說以為五虎將出身為太平軍，但是稍加查證就知道不太可能，因為太平天國在西元1864年就已經敗亡，而黃南球出生於西元1840年，他移居苗栗時正逢太平天國敗亡，或許是這個時間點，加上他是廣東客家人，因此引起聯想。

但是進一步比對文獻就可以知道前述聯想欠缺事實基礎，根據《黃南球年譜初稿》，黃南球的父親黃梅怡大約在道光初年就攜眷來臺，在道光三十年、西元1850年遷居雞籠庄；同治二年、西元1863年再遷至苗栗南庄。

至於五虎將來自太平軍的說法，其實目前沒有找到任何文獻有相關記載。

甚至查找文獻還可以找到反證，例如五虎將之首的羅成，生於西元1839年，有記載認為他是客家人。但是在賽夏族頭目日阿拐後代日進財的口述史，提到羅成其實是平埔族人。此說如果為真，最起碼羅成就絕對不可能是出身於太平軍，在太平天國敗亡之後才來臺灣。

聚傳媒

客家人 苗栗市 苗栗縣
