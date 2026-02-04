桃園捷運去年營餘6.8億元再創新高 11億負債也還清

桃園捷運近年營運表現亮眼，從2023年首度轉虧為盈後，營餘逐年成長。市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘達到6.8億元新高紀錄，年運量也突破4600萬人次，較前年成長12%，已超越疫情前水準。去年4月桃捷也清償所有銀行借款，讓桃捷財務體質更加健全。

張善政表示，桃捷過去營運狀況不理想，財務也持續虧損，但經過這幾年努力，包括TPASS等政策推動，營運績效有顯著改善。從2023年桃捷首次轉虧為盈，到2024年營餘成長至4億多元，去年更達到6.8億元的佳績，「這個數字成長得非常令人興奮。」

張善政說，去年全年運量達到4600多萬人次，相較2024年成長12%，已經突破疫情前水準，顯示桃捷不只是國際旅客進出的重要交通工具，也已成為桃園在地市民日常通勤的重要選擇，反映出桃捷服務品質獲得民眾認同。

張善政也提到，市府上任時桃捷負債將近11億元的銀行借款，經過努力已在去年4月全部清償完畢，目前桃捷已無負債。公司淨值也從2022年最低的負7.06億元，回升至2025年的6.21億元，雖然過去虧損尚未完全彌補，但桃捷體質已越來越健全，「桃捷同仁現在士氣還不錯」，在運量持續成長下，桃捷已逐步擺脫過去虧損困境，展現穩定的營運能力。

張善政表示，今年綠線捷運北段即將開始營運，這將是桃捷面臨的新挑戰，期待桃捷仍能保持過去的努力，將新的捷運路段營運到非常高的服務品質，讓市民感受到桃捷服務品質提升。