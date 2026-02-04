快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園捷運去年營餘6.8億元再創新高 11億負債也還清

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘達到6.8億元新高紀錄，年運量也突破4600萬人次，較前年成長12%，已超越疫情前水準。圖／桃捷提供
桃園市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘達到6.8億元新高紀錄，年運量也突破4600萬人次，較前年成長12%，已超越疫情前水準。圖／桃捷提供

桃園捷運近年營運表現亮眼，從2023年首度轉虧為盈後，營餘逐年成長。市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘達到6.8億元新高紀錄，年運量也突破4600萬人次，較前年成長12%，已超越疫情前水準。去年4月桃捷也清償所有銀行借款，讓桃捷財務體質更加健全。

張善政表示，桃捷過去營運狀況不理想，財務也持續虧損，但經過這幾年努力，包括TPASS等政策推動，營運績效有顯著改善。從2023年桃捷首次轉虧為盈，到2024年營餘成長至4億多元，去年更達到6.8億元的佳績，「這個數字成長得非常令人興奮。」

張善政說，去年全年運量達到4600多萬人次，相較2024年成長12%，已經突破疫情前水準，顯示桃捷不只是國際旅客進出的重要交通工具，也已成為桃園在地市民日常通勤的重要選擇，反映出桃捷服務品質獲得民眾認同。

張善政也提到，市府上任時桃捷負債將近11億元的銀行借款，經過努力已在去年4月全部清償完畢，目前桃捷已無負債。公司淨值也從2022年最低的負7.06億元，回升至2025年的6.21億元，雖然過去虧損尚未完全彌補，但桃捷體質已越來越健全，「桃捷同仁現在士氣還不錯」，在運量持續成長下，桃捷已逐步擺脫過去虧損困境，展現穩定的營運能力。

張善政表示，今年綠線捷運北段即將開始營運，這將是桃捷面臨的新挑戰，期待桃捷仍能保持過去的努力，將新的捷運路段營運到非常高的服務品質，讓市民感受到桃捷服務品質提升。

桃捷 張善政
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中職／樂天桃猿年度口號「做伙」 市長張善政：目標二連霸

桃議員酸張善政輸給苗栗 遭網友揪出美光買廠謬誤反擊

別再「行政大逃亡」！張善政宣布加碼教師行政獎金 4568人受惠

閒置多年終復活！桃園龍潭體育園區月底試營運 國運中心選址也曝光

相關新聞

農曆春節9天連假 竹市垃圾清運時間出爐

農曆春節將至，民眾大掃除使垃圾量大幅攀升，新竹市環保局為加強清運新年前後垃圾量，清運時間略有調整，2月15日小年夜依周一...

桃園捷運去年營餘6.8億元再創新高 11億負債也還清

桃園捷運近年營運表現亮眼，從2023年首度轉虧為盈後，營餘逐年成長。市長張善政今在市政會議表示，桃捷去年盈餘達到6.8億...

第三屆竹東鎮長盃烏克麗麗大賽3月28日登場 即日起受理報名

為打造竹東成為浪漫的音樂客庄，新竹縣竹東鎮公所訂於3月28日在樹杞林文化館舉辦烏克麗麗比賽，鎮長郭遠彰邀請全台烏克麗麗好...

小金額大愛心 桃議員10元高麗菜義賣全數捐社會救助金

桃園市議員張肇良今日於服務處旁空地舉辦「小金額 × 大愛心」10元高麗菜義賣，總統府副秘書長何志偉、議員魏筠、王珮毓也到...

中央禁廚餘養豬 桃園組「黑豬肉聯盟」爭取開放禽類下腳料

中央為防非洲豬瘟，明年全面禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養的黑毛豬產業甚鉅，業者透過民代反映未來恐怕飼養成本增加、收益大...

中油桃園三接藻礁環境更好？環團清晨會勘生態反駁

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政、立委陳昭姿辦公室顧問陳椒華（前立委）和環保團體，今天清晨在中油公司人員陪同下，到中油三接現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。