第三屆竹東鎮長盃烏克麗麗大賽3月28日登場 即日起受理報名

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
透過這項簡單易學的樂器，彈唱出客家文化的魅力。圖／竹東鎮公所提供
透過這項簡單易學的樂器，彈唱出客家文化的魅力。圖／竹東鎮公所提供

為打造竹東成為浪漫的音樂客庄，新竹縣竹東鎮公所訂於3月28日在樹杞林文化館舉辦烏克麗麗比賽，鎮長郭遠彰邀請全台烏克麗麗好手與在地鄉親共襄盛舉，透過這項簡單易學的樂器，彈唱出客家文化的魅力。活動即日起受理報名至3月23日止，凡報名參賽並獲獎者，就有機會將高級烏克麗麗帶回家。

這次舉辦「2026年第三屆鎮長盃暨客家音樂烏克麗麗大賽」，郭遠彰表示，烏克麗麗是進入音樂世界最親民的鑰匙，也是凝聚家庭情感的最佳媒介。公所致力於推動「音樂造鎮」，希望透過舉辦比賽，將客家音樂的種子深入校園、社區與每一個家庭。

他強調：「我們不只比技巧，更看重文化的傳承與家人的互動，希望看到阿公帶孫子、父母帶小孩一起上台，用音樂來凝聚親子情感，共享天倫之樂。」

今年賽事分為3大組別，包括強調代間情感的「親子組」、展現團隊默契的「學校、公司社團組」，以及高手雲集的「公開組（演唱及演奏）」。為落實音樂推廣普及化，避免少數參賽者包辦過多場次，本屆賽制特別修訂為「每人至多報名2組」，期盼讓更多喜愛音樂的朋友擁有登台展演的機會。

活動當天除了精彩賽事，現場也將發送限量150份的「12歲以下小朋友觀賞禮」，鼓勵家長帶著孩子一同進場欣賞，從小培養音樂素養。各組優勝者將可獲得精美獎座、獎狀以及「高級烏克麗麗」乙把，獎項豐富。

「2026第三屆鎮長盃烏克麗麗大賽」將於3月28日中午12點至下午5點舉行。報名一律採Email方式（foxgirl38@gmail.com），截止日期為3月23日下午6點。詳細簡章及報名表請上竹東鎮公所官方網站查詢，或電洽0928-525-443陳小姐。歡迎各界好手把握機會，一起來竹東「以琴會友」。

鎮長郭遠彰邀請全台烏克麗麗好手與在地鄉親共襄盛舉。圖／竹東鎮公所提供
鎮長郭遠彰邀請全台烏克麗麗好手與在地鄉親共襄盛舉。圖／竹東鎮公所提供
新竹縣竹東鎮公所訂於3月28日在樹杞林文化館舉辦烏克麗麗比賽。圖／竹東鎮公所提供
新竹縣竹東鎮公所訂於3月28日在樹杞林文化館舉辦烏克麗麗比賽。圖／竹東鎮公所提供

音樂 客家文化
