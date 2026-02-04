聽新聞
中央禁廚餘養豬 桃園組「黑豬肉聯盟」爭取開放禽類下腳料
中央為防非洲豬瘟，明年全面禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養的黑毛豬產業甚鉅，業者透過民代反映未來恐怕飼養成本增加、收益大幅被壓縮，肉的品質可能也會變差，希望桃園市府幫忙爭取重新檢討政策；農業局表示，中央已開放豆渣養豬，桃園明天將組「黑豬肉聯盟」，進一步向中央爭取開放禽類下腳料。
農業局統計，全國養豬戶約有5千多間，桃園有2百多間，且多為廚餘飼養黑毛豬。桃園11萬頭豬有8萬5千多頭是黑毛豬，肉品產量也占全國產量一半，禁用廚餘養豬，對產業衝擊確實很大；受中央禁用廚餘養豬影響，桃園用廚餘飼養黑毛豬的養豬戶從去年93家減至今年86家，黑毛豬數量也從8萬8千多頭跌至8萬2千多頭。
桃園市議員徐其萬指出，桃園畜牧業在全國農業佔有舉足輕重地位，黑毛豬已打響口碑，很多消費者都指定要桃園黑毛豬，但中央明年起禁用廚餘養豬，很多業者不斷跟他反映，希望政策能重新檢討，否則品種優良的肉品恐怕絕跡。
徐其萬說，台灣2020年也有非洲豬瘟，當時疫情經有效控管消弭，市場也恢復穩定。禁用廚餘政策可謂牽一髮動全身，不僅會打亂肉品市場價格，也會連帶影響廚餘與原本用於蒸煮食材的廢木材去化問題。
議員黃瓊慧也關心飼料取代廚餘飼養黑毛豬的方案，指中央雖開放豆渣可做飼料養豬，但豆渣也是其他畜牧產業的飼料來源，例如牛、雞、鴨等動物，憂豆渣用於養豬會排擠其他畜牧業飼料供應鏈。
桃園市農業局長陳冠義嘆說，雖然中央政策已經拍板，但地方還是會積極爭取，希望中央不要全面禁止。目前中央已開放植物性豆渣可做飼料養豬，農業局一月底與中央開會時持續爭取開放雞鴨等禽類下腳料，中央已經考慮研議，桃園接下來會籌組「黑豬肉聯盟」，持續向中央反映地方需求。另外，農業局也會設法維持「桃園豬」品牌，就算價格提升，品質也會提升。
