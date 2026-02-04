快訊

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

中油桃園三接藻礁環境更好？環團清晨會勘生態反駁

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
環團與海洋大學比對原先標記的珊瑚狀況。記者鄭國樑／攝影
環團與海洋大學比對原先標記的珊瑚狀況。記者鄭國樑／攝影

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政、立委陳昭姿辦公室顧問陳椒華（前立委）和環保團體，今天清晨在中油公司人員陪同下，到中油三接現場海岸，會勘柴山多杯孔珊瑚（一級保育類）生態。潘忠政等人認為現場覆沙量比起兩三年前增加，已經影響珊瑚生存，過去標記存活的數量也減少令人憂心，中油要負起開發三接影響藻礁生態的責任，不能推諉說是鄰近其他工程或自然因素造成。

會勘結束後，一行人回到中油三接辦公室討論，海洋大學過去一年多接受中油委託調查三接海域珊瑚藻礁生態，上午由副校長冉繁華率團隊報告相關調查結果，表示靠近三接的珊瑚生態區（G1）覆沙增加的原因，必須從氣候、季節包括有無颱風，與全球暖化等層面探討，這些都會影響不同種類的珊瑚棲地。

潘忠政指出，上個月在立法院由立委陳昭姿主持的三接對藻礁影響的公聽會上，中油把覆沙等責任推給鄰近其他工程或工廠排放影響，難道離藻礁最近的三接工程當初施工時像放沈箱等都沒責任？不會造近水域的擾動？中油還宣傳「興建三接、環境更好」洗腦式口號，財大氣粗的做法讓人遺憾。

潘忠政問海大副校長冉繁華中油三接工程會讓生態更好嗎，冉答覆個人不能認同「更好」，應該從如何維持現況思考。不過冉繁華也強調中油先前委託中研院做相關調查，海洋大學接手後，發現三接的藻礁區確實有全球暖化的影響包括水位上升等，另外，季節也是影響的主因之一，有沒有颱風來襲將影響覆沙多寡，這些都要再觀察。

中油公司表示，去年底已經取得三接最後一張使用執照，三接已經正式運轉。環團使用去年第三季的評估結果評論，但該報告受到天文大潮潮位，及自然積沙影響，去年第三季潮位較歷年同期高約10公分，部分礁體群株無法被觀測，另外潮汐也受洋流、季風影響有動態沙埋的現象，且工程興建前就已出現，且就同年數據顯示G1地區柴山多杯孔珊瑚活存率有明顯提高的趨勢，盼日後能以長期的觀察結果討論。

護藻礁等環團清晨與中油會勘三接水域生態。記者鄭國樑／攝影
護藻礁等環團清晨與中油會勘三接水域生態。記者鄭國樑／攝影
討論會上，環團對中油的調查和說法提出質疑和建議。記者鄭國樑／攝影
討論會上，環團對中油的調查和說法提出質疑和建議。記者鄭國樑／攝影

三接 中油 藻礁 桃園
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民眾黨團新氣象 8位立委提民生優先法案

民眾黨新立委選定委員會 陳昭姿轉戰司法委員會續推人工生殖法

柯文哲自爆人工生殖法換總預算軍購遭拒 陳昭姿：快言快語盼充分討論

民眾黨6立委確定請辭！劉書彬、陳昭姿續留原因曝 韓國瑜：隨時歡迎回娘家

相關新聞

農曆春節9天連假 竹市垃圾清運時間出爐

農曆春節將至，民眾大掃除使垃圾量大幅攀升，新竹市環保局為加強清運新年前後垃圾量，清運時間略有調整，2月15日小年夜依周一...

第三屆竹東鎮長盃烏克麗麗大賽3月28日登場 即日起受理報名

為打造竹東成為浪漫的音樂客庄，新竹縣竹東鎮公所訂於3月28日在樹杞林文化館舉辦烏克麗麗比賽，鎮長郭遠彰邀請全台烏克麗麗好...

小金額大愛心 桃議員10元高麗菜義賣全數捐社會救助金

桃園市議員張肇良今日於服務處旁空地舉辦「小金額 × 大愛心」10元高麗菜義賣，總統府副秘書長何志偉、議員魏筠、王珮毓也到...

中央禁廚餘養豬 桃園組「黑豬肉聯盟」爭取開放禽類下腳料

中央為防非洲豬瘟，明年全面禁用廚餘養豬，衝擊桃園用廚餘飼養的黑毛豬產業甚鉅，業者透過民代反映未來恐怕飼養成本增加、收益大...

中油桃園三接藻礁環境更好？環團清晨會勘生態反駁

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政、立委陳昭姿辦公室顧問陳椒華（前立委）和環保團體，今天清晨在中油公司人員陪同下，到中油三接現...

校園行政獎金 竹縣再加碼

新竹縣體恤校園行政人員辛勞，從本月起除了教育部現行核發的學校行政工作獎金之外，將加碼發放行政工作獎金一千元到三千元，若加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。