中油桃園三接藻礁環境更好？環團清晨會勘生態反駁

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政、立委陳昭姿辦公室顧問陳椒華（前立委）和環保團體，今天清晨在中油公司人員陪同下，到中油三接現場海岸，會勘柴山多杯孔珊瑚（一級保育類）生態。潘忠政等人認為現場覆沙量比起兩三年前增加，已經影響珊瑚生存，過去標記存活的數量也減少令人憂心，中油要負起開發三接影響藻礁生態的責任，不能推諉說是鄰近其他工程或自然因素造成。

會勘結束後，一行人回到中油三接辦公室討論，海洋大學過去一年多接受中油委託調查三接海域珊瑚藻礁生態，上午由副校長冉繁華率團隊報告相關調查結果，表示靠近三接的珊瑚生態區（G1）覆沙增加的原因，必須從氣候、季節包括有無颱風，與全球暖化等層面探討，這些都會影響不同種類的珊瑚棲地。

潘忠政指出，上個月在立法院由立委陳昭姿主持的三接對藻礁影響的公聽會上，中油把覆沙等責任推給鄰近其他工程或工廠排放影響，難道離藻礁最近的三接工程當初施工時像放沈箱等都沒責任？不會造近水域的擾動？中油還宣傳「興建三接、環境更好」洗腦式口號，財大氣粗的做法讓人遺憾。

潘忠政問海大副校長冉繁華中油三接工程會讓生態更好嗎，冉答覆個人不能認同「更好」，應該從如何維持現況思考。不過冉繁華也強調中油先前委託中研院做相關調查，海洋大學接手後，發現三接的藻礁區確實有全球暖化的影響包括水位上升等，另外，季節也是影響的主因之一，有沒有颱風來襲將影響覆沙多寡，這些都要再觀察。