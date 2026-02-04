農曆春節9天連假 竹市垃圾清運時間出爐

農曆春節將至，民眾大掃除使垃圾量大幅攀升，新竹市環保局為加強清運新年前後垃圾量，清運時間略有調整，2月15日小年夜依周一清運路線清運，2月16日（除夕）調整清運時間，採「沿線收集、機動調度」方式 ，2月17日至20日（初一至初四）停收垃圾，2月21日（初五）即恢復正常垃圾清運，提醒民眾多加留意並善用「新竹市清運車便民查詢網」，輕鬆掌握垃圾車所在位置。

環保局表示，2月14至22日共有9天春節連假，垃圾清運時間包括2月14日（周六）正常清運垃圾。2月15日（周日、小年夜）依「周一」清運路線清運（原本週日採定線定時定點清運路線停止清運）。

2月16日（周一、除夕）因應年前大掃除垃圾量暴增，垃圾清運時間將下午時段調整至上午時段，晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式。2月17日至20日（初一至初四）停止清運垃圾。2月21日（周六、初五）：恢復正常垃圾清運。

環保局強調，初一至初四停止清運垃圾期間，為維持市容整潔，各重要道路仍會派員每日清掃，環境清潔不打烊。為提升垃圾清運效率，請民眾務必依照清運時間，將垃圾事先分類為「一般垃圾、廚餘、資源物」三大類並妥善打包，再交由垃圾車及資源回收車清運，以確保環境整潔，迎接美好生活。

環保局提醒，為維護市容整潔，請重視環保，不要任意棄置垃圾，隨手做好資源回收，節能又減碳，打造淨零綠生活的舒適環境，民眾對清運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔隊（服務電話：03-5388406分機9）。