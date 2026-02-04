校園行政獎金 竹縣再加碼

新竹縣體恤校園行政人員辛勞，從本月起除了教育部現行核發的學校行政工作獎金之外，將加碼發放行政工作獎金一千元到三千元，若加上教育部現行核定工作獎金，最高可領到每月五千元的行政工作獎金，新竹縣長楊文科盼激勵學校行政人員士氣、強化教育量能。

楊文科昨天於主管會報宣布，上任以來縣府教育經費由原本約一百億提升至兩百億，成長逾一倍，展現對教育的高度重視；為肯定校長與行政團隊的付出，新竹縣比照台北市加碼行政獎勵，校長每月三千元、主任兩千元、組長一千元。

他補充，再加上教育部發放五十班以上學校校長每月可再領二千元、主任及組長一千五百元，未達五十班者每月一千元，行政人員最高可領至每月五千元。

楊文科盼藉此加碼獎金，肯定行政專業，吸引優秀人才投入，提升校園行政效能與教育品質。

新竹縣中小學校長協會對此肯定，認為行政獎金不僅是實質上的經濟支持，更是對校園行政人員專業價值的莫大鼓勵。

教育局長蔡淑貞表示，穩定的行政體系是優質教學環境的後盾，而學校行政人員是教育政策的關鍵推手，擔負沉重的行政工作壓力與辛勞，期盼透過本次的行政獎金加碼，厚實行政支援的效能，增進學校校務運作的品質。

蔡淑貞表示，學校行政人員「難找」主因在於多數行政職務由教師兼任，除了正常授課，還必須處理大量校務與公文，行政負擔沉重，近年政策與計畫增加，行政業務持續加重，卻僅靠津貼小幅調整，難以反映實際付出。

本次行政獎金加碼，縣府將投入約兩千三百萬元的教育預算，並於新學期正式實施，嘉惠竹縣中小學共一三○九名校長、主任與組長。