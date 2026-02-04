桃園友善換居 3年僅成功12戶

桃園自二○二三年推「高齡友善換居」政策，迄今僅媒合十二戶。桃園市住宅處指出，長者傾向住在原生活圈，且適合換居的社宅房源不足，將透過新社宅結合醫療與全齡設施，提升換居意願。專家認為，在現有資源下，平衡城鄉落差與不同產權類型的居住需求才是關鍵。

桃園市住宅處住宅服務科長謝廣興說，去年委託八家包租代管業者深入偏鄉及老人聚點宣傳，但長者寧可留在認識鄰居的原生活圈，忍受生活不便也不願搬家。

住宅處表示，除「私換公」社宅方案，另提供「私換私」補助長者搬入有電梯的私人住宅，但多數市民偏好政府社宅，可是社宅分布有限，偏遠地區更缺乏電梯大樓等適合住宅。

謝廣興表示，新建社宅將延續通用設計，貼近全齡友善需求，如規畫中的大溪埔頂社宅導入醫療服務，平鎮游泳池社宅引入全齡運動友善設計；未來配合中央「老屋延壽機能復新計畫」，四至六樓公寓、六樓以下透天住宅將獲修繕補助，可改善老舊住宅居住品質。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，解決老人居住問題應先以「權屬」區分，無自有住宅者處境嚴峻，租屋市場年齡歧視嚴重，租金補貼效果有限，應優先透過社宅與包租代管系統「接住」這群人。

他建議，都會區有房長者「人老屋老」，可鼓勵室內無障礙改修，如加裝扶手等；無電梯集合住宅在增設過程，常因經費、鄰居同意等問題卡關；偏鄉因青壯年外流與屋況老化，不宜強推建築改造及換屋，應結合送餐與醫療照護資源。

他建議，政府可先改造外部空間，如人本空間與交通運輸，不應尋求「通用型政策」，並依長者產權、經濟能力及地理位置細分政策，思考投資優先順序，才能避免資源錯置。