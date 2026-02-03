苗栗𪹚龍慶元宵 2月25日「打鐵花」絕技後龍溪畔精彩登場

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市盛事𪹚龍系列活動今天啟動，現場僑成國小女子舞龍隊表演，展示社區手作龍，氣氛熱鬧滾滾。記者范榮達／攝影
苗栗市盛事𪹚龍系列活動今天啟動，市長余文忠掛保證，融合傳統、創新、在地、國際及全齡化元素，今年2月25日登場的「打鐵花」就是亮點之一，讓鄉親耳目一新。

苗栗𪹚龍今年邁入第28年，主題「吉馬接𪹚」，今天在嘉盛嘉新活動中心啟動，會場展示9尾龍，其中上苗里長周文正與糊龍師張勝傑合作打造象徵五福臨門的「五行龍」，成了目光焦點。

三義鄉僑成國小女子舞龍隊表演，衛生福利部苗栗醫院院長徐國芳率領醫師、護理師等醫事人員組成「部苗健康龍隊」，及國際扶輪社國際交換學生及新住民龍隊，副縣長邱俐俐、苗栗市民代表會主席陳仁杰，及台灣中油公司探採事業部副執行長湯珠正等人到場，氣氛熱鬧滾滾。

余文忠強調，任內辦理𪹚龍不會一成不變，年年讓鄉親耳目一新，今年亮點之一是2月25日在後龍溪河濱公園的「打鐵花」，打鐵花流傳一千多年，表演者將攝氏1600度鐵水，潑灑至空中，暗空中綻放美麗，在大陸宮廷劇「延禧攻略」中被稱為「萬紫千紅」，引發熱烈討論。

市公所指出，𪹚龍2月25日上午9點半在苗栗玉清宮舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」，下午4點半河濱公園「火與藝術的饗宴」；26日下午4點半親子晚會；27日「𪹚龍踩街嘉年華」，規畫下午4點起從全民運動館踩街到河濱公園。

28日下午2點河濱公園「鵡動雲天」，接續下午5點「𪹚龍之夜」；3月1日下午1點河濱公園「鵡動雲天」，及「龍騰客庄．舞動苗栗」；3月5日下午4點西山聖帝廟廣場「化龍返天」，相關資訊可至臉書「苗栗𪹚龍」粉絲專頁查詢。

