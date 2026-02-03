快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園寒冬送暖白米疑「過期8年」遭藍綠齊轟 區公所：標示錯誤將回收

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市桃園區公所寒冬送暖物資驚見過期近8年白米，藍綠民代齊轟市府食安把關在哪裡。圖／桃園市議員黃瓊慧提供
桃園市桃園區公所寒冬送暖物資驚見過期近8年白米，藍綠民代齊轟市府食安把關在哪裡。圖／桃園市議員黃瓊慧提供

桃園市桃園區公所上個月31日舉辦寒冬送暖活動，將民間捐助的愛心物資轉贈轄內弱勢族群，結果今爆物資中的白米過期將近8年，藍綠議員齊轟公所食安把關不力。桃園區公所表示，產品是標示錯誤，非真的過期，將協助回收並重新發放。

桃園區公所上個31日舉辦寒冬送暖愛心關懷活動，除了發放民間捐贈的冬令救濟金，也集結各公司企業捐贈的白米、調味料和衛生紙等物資，幫助1583戶弱勢家庭過年，但物資過期消息傳出後，各界質疑聲音不斷，民代更重話批評，要求區長許敏松出面說清楚。

民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，民眾收到的過期白米印有「期別2016年2期，製造2017.02.28，有效2018.02.07」，過期將近8年，公所稱標示印製錯誤，但市售商品卻無此問題，說法難讓人信服。寒冬送暖目的是幫助弱勢，公所集結各界善心也是好事，但身為公部門，應該做好食安工作，不然沒替民眾把關，反害民眾把有疑慮的食物吃下肚，弱勢反而更心寒。

「區長憑甚麼幫廠商背書，查證的過程有公佈嗎？」國民黨議員詹江村罕見挺黃瓊慧，指過去有廠商為了減少公司損失與避稅，以做善事為名捐贈過期食品，然後再以捐贈為由抵稅；區長有何公信力，代表廠商說這是日期印錯？有把求證過程公開嗎？這是吃的東西，怎麼能夠這麼隨便呢？

桃園區公所回應，白米是民間單位捐贈，受贈時有先抽查，抽查到的白米都是合格未過期的，但物資眾多，批號不一，才未發現有疑慮的物資。未來將持續強化物資收受與查核機制，確保每一份愛心都能讓民眾安心。

桃園 白米 食安 黃瓊慧

延伸閱讀

桃園寒冬送暖物資驚見過期8年白米 民代：食安沒把關、弱勢更心寒

小畫家魔改弄出來？桃園市青年局大樓整建 新面貌掀議論

4歲女童握方向盤開車上路！母嗆爆料者引眾怒 桃議員：已檢舉

消遣李多慧中文口音重 桃市議員槓脫口秀演員「根本霸凌」

相關新聞

桃園寒冬送暖物資驚見過期8年白米 民代：食安沒把關、弱勢更心寒

春節將至，各地寒冬送暖活動不斷。桃園區公所日前集結善心團體機構物資轉贈轄內弱勢家庭，其中竟有過期將近8年的白米，民眾直呼...

行政數位治理升級 竹市府公布李季縈陞副秘書長、鄭凱仁接數發處長

新竹市政府今公布重要人事任命，由長期深耕社會福利與府會協調的參議李季縈陞任副秘書長；並延攬具備工程、資訊與教育大數據跨域...

苗栗𪹚龍慶元宵 2月25日「打鐵花」絕技後龍溪畔精彩登場

苗栗市盛事𪹚龍系列活動今天啟動，市長余文忠掛保證，融合傳統、創新、在地、國際及全齡化元素，今年2月25日登場的「打鐵花...

桃園寒冬送暖白米疑「過期8年」遭藍綠齊轟 區公所：標示錯誤將回收

桃園市桃園區公所上個月31日舉辦寒冬送暖活動，將民間捐助的愛心物資轉贈轄內弱勢族群，結果今爆物資中的白米過期將近8年，藍...

日本福島食品去年抽驗輻射都過關 苗栗衛生局：解除管制仍將強化查核

苗栗縣政府為確保日本進口食品安全及守護民眾健康，配合中央政策自2022年開放日本福島等5縣食品進口後，持續對市售日本食品...

連牛都愛吃！無毒草莓太誘人 竹縣關西草莓園心血遭放養牛群啃光

新竹縣關西鎮一家無毒草莓園控訴，因草莓太好吃，遭牛隻闖入啃食草莓葉，不僅造成農損，也憂心四處遊蕩的牛隻成防疫破口。據了解...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。