桃園寒冬送暖白米疑「過期8年」遭藍綠齊轟 區公所：標示錯誤將回收

桃園市桃園區公所上個月31日舉辦寒冬送暖活動，將民間捐助的愛心物資轉贈轄內弱勢族群，結果今爆物資中的白米過期將近8年，藍綠議員齊轟公所食安把關不力。桃園區公所表示，產品是標示錯誤，非真的過期，將協助回收並重新發放。

桃園區公所上個31日舉辦寒冬送暖愛心關懷活動，除了發放民間捐贈的冬令救濟金，也集結各公司企業捐贈的白米、調味料和衛生紙等物資，幫助1583戶弱勢家庭過年，但物資過期消息傳出後，各界質疑聲音不斷，民代更重話批評，要求區長許敏松出面說清楚。

民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，民眾收到的過期白米印有「期別2016年2期，製造2017.02.28，有效2018.02.07」，過期將近8年，公所稱標示印製錯誤，但市售商品卻無此問題，說法難讓人信服。寒冬送暖目的是幫助弱勢，公所集結各界善心也是好事，但身為公部門，應該做好食安工作，不然沒替民眾把關，反害民眾把有疑慮的食物吃下肚，弱勢反而更心寒。

「區長憑甚麼幫廠商背書，查證的過程有公佈嗎？」國民黨議員詹江村罕見挺黃瓊慧，指過去有廠商為了減少公司損失與避稅，以做善事為名捐贈過期食品，然後再以捐贈為由抵稅；區長有何公信力，代表廠商說這是日期印錯？有把求證過程公開嗎？這是吃的東西，怎麼能夠這麼隨便呢？

桃園區公所回應，白米是民間單位捐贈，受贈時有先抽查，抽查到的白米都是合格未過期的，但物資眾多，批號不一，才未發現有疑慮的物資。未來將持續強化物資收受與查核機制，確保每一份愛心都能讓民眾安心。