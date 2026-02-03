聽新聞
日本福島食品去年抽驗輻射都過關 苗栗衛生局：解除管制仍將強化查核
苗栗縣政府為確保日本進口食品安全及守護民眾健康，配合中央政策自2022年開放日本福島等5縣食品進口後，持續對市售日本食品進行嚴格抽驗。縣衛生局指出，去年檢測輻射核種包括碘-131、銫-134、-137，2025年抽驗日本食品共36件，重點監測生鮮蔬果、水產品、嬰幼兒食品、乳製品、糖果餅乾等，抽驗結果依國內「食品中原子塵或放射性污染容許量標準」均符合規定，確保無放射性物質汙染。
苗栗縣生局表示，衛福部2025年11月21日宣布解除對日本福島等5縣食品的特殊管制措施，已回歸常態管理機制，但食安把關不會因管制措施調整而鬆懈，衛生局未來將持續秉持「科學實證、保障健康」原則，強化市售日本食品輻射安全查核，一旦發現違規將即刻採取預防性下架與開罰，守護民眾健康。
苗栗縣衛生局長楊文志呼籲，民眾選購日本食品時，應選擇信譽良好的商家，並注意外包裝是否具備完整繁體中文標示，避免購買來源不明的產品。相關檢測資訊也公開於苗栗縣政府衛生局網站，請民眾安心食用，消費者如仍有疑義，可至「食品及檢驗專區」（https://www.mlshb.gov.tw/nc/content-list?tag=163&idNavigations=16）查詢。
