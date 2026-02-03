連牛都愛吃！無毒草莓太誘人 竹縣關西草莓園心血遭放養牛群啃光

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
長鑫莓果農園在臉書控訴，園內草莓採無農藥管理，通過多次檢驗與產銷履歷認證，連牛隻都「認證愛吃」，卻也因此成了牛群覓食目標。圖／取自長鑫莓果農園粉絲頁
新竹縣關西鎮一家無毒草莓園控訴，因草莓太好吃，遭牛隻闖入啃食草莓葉，不僅造成農損，也憂心四處遊蕩的牛隻成防疫破口。據了解，頻繁闖入草莓園的牛群為鄰近飼主放養。警方表示，草莓園目前暫不提告，並通知農業處人員到場協助。

長鑫莓果農園在臉書控訴，園內草莓採無農藥管理，通過多次檢驗與產銷履歷認證，連牛隻都「認證愛吃」，卻也因此成了牛群覓食目標。負責人無奈表示，草莓葉遭啃食，代表一年心血恐付諸流水，農民仰賴短短幾個月的採收期維生，卻因他人管理疏失承受損失。

農園表示，牛隻闖入情形已持續一年多，不只草莓園受害，周邊鄰居的菜園也多次遭殃。期間多次報警處理，警方也曾介入協調，但調解金額與實際成本差距甚大，難以彌補農損。

更讓農民氣憤的是，飼主屢次否認牛隻行為，甚至向警方表示已將牛群趕往溪中，但監視器畫面卻顯示，牛群隨後又返回農場周邊徘徊覓食。農園強調，問題從來不在動物，而在飼主長期放任、不願負起管理責任。

農園透露，過去也曾主動提出改善方式，建議飼主在人員可視範圍內看顧牛群，或以繩索固定於自有場域內，避免牛隻外出破壞農作，但一年多來始終未見改善，牛隻數量甚至還有增加趨勢。

地方里長也曾協助通報相關單位，農園感嘆「能做的都做了」，卻仍無法阻止問題反覆發生，也提醒相關單位，放任飼養不僅影響農民生計，更可能成為防疫破口。警方表示，由於毀損罪為告訴乃論罪，草莓園目前暫不提告，已通知農業處人員到場協助。

