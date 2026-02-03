竹縣「柑桔的故鄉」周末辦農特產展售 今年甜度高、風味佳

為迎接新春，新竹縣政府以在地柑桔產業為主軸，結合產業成果、客家年節文化與親子同樂，本周六、日在縣府前廣場推出「2026新竹縣柑桔的故鄉－柑好過年 Hakka New Year」活動，7日上午有藝術家現場揮毫，免費發送春聯，縣長楊文科邀請民眾走春新竹，感受最具年味的「柑甜時光」。

楊文科表示，新竹縣柑桔種植面積2128公頃、產量3萬577公噸，年產值約13億元，享有「柑桔的故鄉」美譽；其中桶柑為最大宗品種，種植面積1246公頃、產量2萬755公噸，年產值約7億元，是年節送禮熱門選擇

峨眉鄉農會總幹事温修琪表示，今年柑桔類作物已進入成熟期，整體品質表現穩定，果實甜度高，風味佳，農會也協助農民將柑桔運賣到果菜大市場，拓展銷路，周末於縣府前也有展售活動。

為替在地桶柑品質把關，峨眉鄉農會今舉辦桶柑果品評鑑，共計110點參賽，獲得第一名的是曾五妹女士，甜度達到13.2度。

桃園農改場副研究員羅國偉表示，新竹縣農友柑桔栽培管理技術成熟，加上去年桶柑生長期間天候良好，今年品質表現亮眼，果實水分充足，平均糖度達10度以上。農業處表示，評鑑邀請農業相關單位專家擔任評審，依果形外觀、糖度、肉質及口感風味等項目進行綜合評分。

本周末登場的展售活動豐富多元，除串聯23攤在地柑桔，還有竹縣12家農會與養豬協會主題攤位、豐富優質農特產品及美食展售等共計100攤，並安排迎春舞龍、年節傳統手作體驗、趣味競賽、食農教育、DJ派對等熱鬧節目。