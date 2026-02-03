快訊

溝渠護欄突斷裂！中壢近8旬婦墜溝骨折全身傷 地方會勘籲換新

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市中壢區仁福公園附近溝渠護欄近日傳出斷裂意外，造成當時靠在護欄上的一名年近八旬舒姓老婦摔落溝渠，相關單位今到場會勘。記者周嘉茹／攝影
桃園市中壢區仁福公園附近溝渠護欄近日傳出斷裂意外，造成當時靠在護欄上的一名年近八旬舒姓老婦摔落溝渠，相關單位今到場會勘。記者周嘉茹／攝影

桃園中壢區仁福公園附近溝渠護欄近日傳出斷裂，造成當時靠在護欄上的一名年近八旬舒姓老婦摔落溝渠，導致骨折及多處擦挫傷，必須臥床休養三個月。相關單位今到場會勘，中壢區公所表示經確認結構安全有一定的疑慮，基於道路安全考量後續將研議進行規畫改善。

桃園市議員謝美英指出，日前接到民眾陳情，一名年近80歲的舒姓老婦住在中壢區仁福公園旁已逾50年，每天晨昏都與鄰居在巷弄溝渠旁談天說地，某天她一如往常靠在家門外的溝渠護欄聊天，溝渠護欄卻突然斷裂，導致舒婦瞬間摔落水中，造成骨折、手腳多處受傷，令左鄰右舍嚇壞。

謝美英說，事發後舒婦需在家休養3個月，而位於仁福公園旁的溝渠，隸屬大牛欄分渠，意外發生後第一時間通報中壢區公所緊急維護，目前廠商以水泥塗在斷裂處，短暫固定住護欄，現場並以交通錐警示，避免再發生意外。

桃園市水務局、石管處及中壢區公所今共同到場會勘，針對地方反映護欄已有2、30年，經過長年風吹日曬雨淋，安全結構已經有鬆動，確認危險性建請公所進行護欄汰舊換新。中壢區公所表示，因年久導致護欄風化，經確認結構安全有一定的疑慮，基於道路安全考量後續將研議進行規畫改善。

桃園市中壢區仁福公園附近溝渠護欄近日傳出斷裂意外，造成當時靠在護欄上的一名年近八旬舒姓老婦摔落溝渠，目前廠商以水泥塗在斷裂處，短暫固定住護欄，現場並以交通錐警示。記者周嘉茹／攝影
桃園市中壢區仁福公園附近溝渠護欄近日傳出斷裂意外，造成當時靠在護欄上的一名年近八旬舒姓老婦摔落溝渠，目前廠商以水泥塗在斷裂處，短暫固定住護欄，現場並以交通錐警示。記者周嘉茹／攝影

中壢 桃園 老婦 骨折

