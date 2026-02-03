聽新聞
竹縣推出年味市集「柑好過年」 行銷在地柑桔產業
新竹縣政府今天說，結合在地柑桔產業，將於7、8日舉辦「柑好過年」活動，打造兼具採買、走春與祝福寓意的年味市集，活動中也安排揮毫活動，讓民眾免費拿春聯。
新竹縣政府今天舉辦「柑好過年」宣傳活動，峨眉鄉農會總幹事温修琪現場接受中央社記者訪問說，今年柑桔類作物已進入成熟期，整體品質表現穩定，果實甜度高，風味佳，陸續於市場中販售，很受喜愛。
縣長楊文科致詞表示，竹縣柑桔種植面積達2128公頃、產量3萬577公噸，年產值可達新台幣13億元，有「柑桔的故鄉」美譽；其中，桶柑種植面積達1246公頃、產量2萬755公噸，為竹縣最大宗的柑桔品種，年產值達7億元。
他表示，此次結合柑桔產業，7、8日在新竹縣政府前廣場舉辦「柑好過年」活動，除串聯23攤在地柑桔，還有新竹縣12家農會與養豬協會主題攤位，販售農特產品及美食展售等共計100攤，並安排年節傳統手作體驗等。
楊文科指出，7日上午10時在縣府大廳，也安排春聯揮毫活動，將有18名書法家現場創作，並提供春聯免費索取，同時也有年畫與紅包袋拓印DIY，讓民眾把滿滿祝福帶回家。
