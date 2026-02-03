快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣推出年味市集「柑好過年」 行銷在地柑桔產業

中央社／ 新竹縣3日電
新竹縣政府3日舉辦「柑好過年」宣傳活動，峨眉鄉農會總幹事温修琪（圖）表示，今年柑桔類作物已進入成熟期，整體品質表現穩定，果實甜度高，風味佳，陸續於市場中販售，很受喜愛。圖／中央社
新竹縣政府3日舉辦「柑好過年」宣傳活動，峨眉鄉農會總幹事温修琪（圖）表示，今年柑桔類作物已進入成熟期，整體品質表現穩定，果實甜度高，風味佳，陸續於市場中販售，很受喜愛。圖／中央社

新竹縣政府今天說，結合在地柑桔產業，將於7、8日舉辦「柑好過年」活動，打造兼具採買、走春與祝福寓意的年味市集，活動中也安排揮毫活動，讓民眾免費拿春聯

新竹縣政府今天舉辦「柑好過年」宣傳活動，峨眉鄉農會總幹事温修琪現場接受中央社記者訪問說，今年柑桔類作物已進入成熟期，整體品質表現穩定，果實甜度高，風味佳，陸續於市場中販售，很受喜愛。

縣長楊文科致詞表示，竹縣柑桔種植面積達2128公頃、產量3萬577公噸，年產值可達新台幣13億元，有「柑桔的故鄉」美譽；其中，桶柑種植面積達1246公頃、產量2萬755公噸，為竹縣最大宗的柑桔品種，年產值達7億元。

他表示，此次結合柑桔產業，7、8日在新竹縣政府前廣場舉辦「柑好過年」活動，除串聯23攤在地柑桔，還有新竹縣12家農會與養豬協會主題攤位，販售農特產品及美食展售等共計100攤，並安排年節傳統手作體驗等。

楊文科指出，7日上午10時在縣府大廳，也安排春聯揮毫活動，將有18名書法家現場創作，並提供春聯免費索取，同時也有年畫與紅包袋拓印DIY，讓民眾把滿滿祝福帶回家。

新竹縣政府3日說，竹縣柑桔種植面積達2128公頃、產量3萬577公噸，年產值可達新台幣13億元，有「柑桔的故鄉」美譽；其中，桶柑為竹縣最大宗的柑桔品種，年產值達7億元。圖／中央社
新竹縣政府3日說，竹縣柑桔種植面積達2128公頃、產量3萬577公噸，年產值可達新台幣13億元，有「柑桔的故鄉」美譽；其中，桶柑為竹縣最大宗的柑桔品種，年產值達7億元。圖／中央社

新竹 過年 春聯 楊文科

延伸閱讀

搶救行政大逃亡！竹縣宣布加碼校園行政獎金 每月有感增1千至3千元

楊文科拜會高公局爭取交通建設 加速湖口第二交流道與國1匝道

春節聚餐安心吃！竹縣評選263家優級、7家良級餐廳獲標章認證

竹縣消防演練12層高樓救災 楊文科：演練逼真展現救災戰力

相關新聞

桃園寒冬送暖物資驚見過期8年白米 民代：食安沒把關、弱勢更心寒

春節將至，各地寒冬送暖活動不斷。桃園區公所日前集結善心團體機構物資轉贈轄內弱勢家庭，其中竟有過期將近8年的白米，民眾直呼...

行政數位治理升級 竹市府公布李季縈陞副秘書長、鄭凱仁接數發處長

新竹市政府今公布重要人事任命，由長期深耕社會福利與府會協調的參議李季縈陞任副秘書長；並延攬具備工程、資訊與教育大數據跨域...

溝渠護欄突斷裂！中壢近8旬婦墜溝骨折全身傷 地方會勘籲換新

桃園市中壢區仁福公園附近溝渠護欄近日傳出斷裂，造成當時靠在護欄上的一名年近八旬舒姓老婦摔落溝渠，導致骨折及多處擦挫傷，必...

新竹縣「柑桔的故鄉」農特產展售 周末熱鬧登場

為迎接新春佳節，新竹縣政府以在地柑桔產業為主軸，結合產業成果、客家年節文化與親子同樂元素，推出「2026 新竹縣柑桔的故...

竹縣推出年味市集「柑好過年」 行銷在地柑桔產業

新竹縣政府今天說，結合在地柑桔產業，將於7、8日舉辦「柑好過年」活動，打造兼具採買、走春與祝福寓意的年味市集，活動中也安...

影／高鐵運量苗栗倒數第二 鍾東錦提兩建議：加開班次、新增接駁車路線

高鐵苗栗站運量倒數第二，縣長鍾東錦認為不應該用名次排行，喊話高鐵公司官股占多數，國家資源全民共享，建議增加高鐵班次，及加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。