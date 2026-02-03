影／高鐵運量苗栗倒數第二 鍾東錦提兩建議：加開班次、新增接駁車路線

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
高鐵苗栗站每天約40班北上、南下，平均每班車近200人上、下車，班次到達時間，小停車經常滿位亮燈。記者范榮達／攝影
高鐵苗栗站運量倒數第二，縣長鍾東錦認為不應該用名次排行，喊話高鐵公司官股占多數，國家資源全民共享，建議增加高鐵班次，及加開接駁車路線，不僅提升運量，也便利鄉親利用公共運輸。

高鐵車站去年運量，日均人數墊底分別雲林站9913人、苗栗站7225人、彰化站5241人，苗栗縣議會今天臨時會，縣議員鄭秋風等人關心，鍾東錦答覆及受訪時強調他要為鄉親發聲，表示苗栗、彰化、雲林都不是主要站，也是後設的車站，人口數及後天條件，運量還持續成長，已經是很好的事了。

鍾東錦認為運量排名，不應以此讓雲林、苗栗、彰化「跟不上人家」，高鐵官股占多數，國家資源應該全民共享，鄉親準時納稅，心情也一樣，高鐵設站後，台灣全島一日生活圈，苗栗到台北、高雄都不用一個半小時，帶來交通便利性，不僅能減緩地球暖化、達成減碳目標，也能有效紓解高速公路塞車壓力。

高鐵苗栗站每天約40班北上、南下，平均每班車近200人上、下車，班次到達時間，小停車經常滿位亮燈，站前接送的車輛排隊，鍾東錦認為鄉親搭高鐵其實有一定的需求。

他建議雲林、苗栗、彰化站增加停靠班次，縮短候車時間，苗栗部分，尤其是竹南、頭份人口集中，有更多的搭乘需求，可以評估加開接駁車數量，目前通霄、苑裡沒有高鐵接駁車，也可以新增路線，縣府立場也會多多鼓勵利用公共運輸，高鐵苗栗站運量可望進一步升級。

高鐵苗栗站運量倒數第二，縣長鍾東錦認為不應該用名次排行。記者范榮達／攝影
