快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

行政數位治理升級 竹市府公布李季縈陞副秘書長、鄭凱仁接數發處長

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府副秘書長由長期深耕社會福利與府會協調的參議李季縈陞任。圖／新竹市政府提供
新竹市政府副秘書長由長期深耕社會福利與府會協調的參議李季縈陞任。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今公布重要人事任命，由長期深耕社會福利與府會協調的參議李季縈陞任副秘書長；並延攬具備工程、資訊與教育大數據跨域專長的教育部資訊及科技教育司專門委員鄭凱仁接任數位發展處處長。

新竹市長高虹安表示，新任副秘書長李季縈為玄奘大學公共事務管理學系碩士，基層歷練極為紮實。歷任香山區長、社會處長、民政處長，熟悉市府運作脈絡。擔任社會處長期間，親力親為完善社會安全網；任職參議時則展現卓越的跨局處整合與府會溝通專業。陞任後將協助強化市政整體運作，深化「老幼共好」與「健康安心」等核心施政。

高虹安指出，新任數位發展處處長鄭凱仁，現職為教育部資訊及科技教育司專門委員。學術背景涵蓋影像訊號處理與大數據分析，具備紮實的工程科學與資訊專業背景，以及國家測量技師與中等學校教師證。並曾於國防大學及健行科技大學擔任兼任助理教授，長期投入數位技術與學術理論的整合應用，是難得的跨域科技人才。

市府表示，鄭凱仁具備豐富的數位治理與跨域整合經驗。任職桃園市地政局期間，主導建置全國首個依法規設立的「控制點查詢系統」，成為地方政府測繪資料開放的重要先例；其後調任桃園市政府教育局擔任督學與科長，運用數據分析協助學校掌握學生學習成效。

此外，鄭凱仁於教育部資訊及科技教育司服務期間，更攜手三大作業系統，建置全球首個跨作業系統整合的「學習載具管理及查詢（MDM）平台」，以教育大數據為核心，精準優化資源配置，為我國數位教育轉型奠定重要基礎。

市府強調，鄭凱仁兼具基層實務經驗與中央政策規畫視野，未來將可發揮其大數據分析專長，推動以數據為核心的智慧治理，強化市政資通安全韌性，整合跨局處數位資源，並持續優化便民數位服務，帶領新竹市朝向「數據驅動」的智慧科技城穩健邁進。

高虹安表示，市府持續以市民需求為核心推動人事與制度優化，強化市政資通安全韌性，整合跨局處數位資源，並持續精進便民數位服務，讓市政服務更貼近民眾生活，打造更安心、便捷且具前瞻性的城市治理環境。

新竹市政府延攬具備工程、資訊與教育大數據跨域專長的教育部資訊及科技教育司專門委員鄭凱仁接任數位發展處處長。圖／新竹市政府提供
新竹市政府延攬具備工程、資訊與教育大數據跨域專長的教育部資訊及科技教育司專門委員鄭凱仁接任數位發展處處長。圖／新竹市政府提供

高虹安 教育部

延伸閱讀

斥資1627萬元 竹市府強化40校警監視系統

中職／花蓮縣府斥資1.1億升級球場 統一獅移師花蓮春訓、球迷近距離觀摩

甲骨文砸錢衝算力 光通訊族搶搭升級商機

東台灣無敵海景「山度空間」回來了！升級後更美 朝聖「蔚藍海岸線、異國風裝置」拍爆記憶卡

相關新聞

桃園寒冬送暖物資驚見過期8年白米 民代：食安沒把關、弱勢更心寒

春節將至，各地寒冬送暖活動不斷。桃園區公所日前集結善心團體機構物資轉贈轄內弱勢家庭，其中竟有過期將近8年的白米，民眾直呼...

竹縣缺大眾運輸騎單車成日常 竹北520台E-Bike全面上線

新竹縣公共自行車系統自2022年啟用以來累計騎乘人次已突破512萬人次，竹北市公所表示，竹北東西向橫跨16公里，地形多元...

行政數位治理升級 竹市府公布李季縈陞副秘書長、鄭凱仁接數發處長

新竹市政府今公布重要人事任命，由長期深耕社會福利與府會協調的參議李季縈陞任副秘書長；並延攬具備工程、資訊與教育大數據跨域...

斥資1627萬元 竹市府強化40校警監視系統

新竹市部分學校監視系統未正常運作，去年曾遭審計室糾正，市府加大投入校園安全與環境改善，推動115年度整體校園環境優化規畫...

八德置地廣場消防設備大體檢 桃市消防局要讓民眾安心購物

農曆新春倒數計時，百貨賣場或餐廳人潮預期暴增，桃市消防局第一救災救護大隊昨前往八德「置地生活廣場」，化身「安全特檢官」，...

白沙屯媽北港進香 4月12日出發

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，昨下午向媽祖婆擲筊請示，擇定農曆二月廿六日子時（國曆四月十二日）登轎出發，往返八...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。