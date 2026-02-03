桃園寒冬送暖物資驚見過期8年白米 民代：食安沒把關、弱勢更心寒

春節將至，各地寒冬送暖活動不斷。桃園區公所日前集結善心團體機構物資轉贈轄內弱勢家庭，其中竟有過期將近8年的白米，民眾直呼不可思議，民代也質疑把關食安出現漏洞；桃園區公所回應，白米是外界捐贈，初步了解是標示錯誤，並非過期。

桃園區公所上個31日舉辦寒冬送暖愛心關懷活動，除了發放民間捐贈的冬令救濟金，也集結各公司企業捐贈的白米、調味料和衛生紙等物資，幫助1583戶弱勢家庭過好年，但今天傳出物資過期情事。

桃園市議員黃瓊慧接獲陳情，指桃園區公所寒冬送暖活動的白米標示「期別2016年2期，製造2017.02.28，有效2018.02.07」，過期將近8年，而公所初步回覆是慈善單位供應商印製錯誤，確定商品沒過期。

黃瓊慧表示，寒冬送暖目的是幫助弱勢，公所集結各界善心也是好事，但身為公部門，應該做好食安工作，不然沒替民眾把關，反害民眾把有疑慮的食物吃下肚，弱勢反而更心寒。

桃園區公所回應，白米是民間單位捐贈，受贈時有先檢查，但物資數量眾多，批號不一，一時不察造成民眾收到有疑慮的物資。初步了解，有疑慮的白米是日期印製錯誤，白米本身沒有食安疑慮，造成民眾不安，公所將進行回收，重新發放沒有疑慮的商品。