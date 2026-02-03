快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

斥資1627萬元 竹市府強化40校警監視系統

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府斥資1627萬元強化40校警監視系統。圖／新竹市府提供
新竹市府斥資1627萬元強化40校警監視系統。圖／新竹市府提供

新竹市部分學校監視系統未正常運作，去年曾遭審計室糾正，市府加大投入校園安全與環境改善，推動115年度整體校園環境優化規畫，除編列逾1億元補助各校改善學習環境並充實教學相關設備外，亦同步推動「校園警監視系統（含鏡頭）改善計畫」，核定補助成德高中等40所高中及國中小學，總經費逾1627萬元，辦理監視系統汰舊換新及增設工程，以具體行動強化校園安全防護量能，全面守護師生安心學習與教學的校園環境。

市長高虹安表示，中央雖推動「學校執行強化校園安全防護工作計畫」，但補助項目及經費額度仍有侷限，不足以全面因應各校實際管理需求。近年隨著通學步道整修、校舍新建或整建，以及校園動線調整，部分學校原有警監視系統亟需配合重新佈設與汰舊更新；同時，校園性別平等事件、霸凌防制及校安通報等議題日益受到重視，警監視系統已成為校園安全防護不可或缺的重要基礎設施。因此，市府主動以自籌預算補足中央資源不足之處，協助學校全面強化校園安全防護效能，提供師生更周全的安全保障。

教育處長林立生表示，112年度起迄今市府已協助36校次辦理校園安全防護設備修繕、汰舊換新或增設作業，逐步改善警監視系統、電子圍籬、夜間照明及緊急求助鈴等設施，有效減少校園潛在危險角落，全面強化校園安全防護網絡。另亦責成各校確實落實人車進出管制、門禁管理及校安事件即時通報機制，以進一步提升校園管理效能與安全維護成效。

教育處表示，市府於去年6月完成全市高中及國中小警監視系統（含鏡頭）改善需求調查，共有40所學校提出修繕或增設需求，另有6校暫無需求。經整體評估，於今年度一次核定全額補助40校，總金額達1627萬元，協助學校完成監視系統設備更新、重整佈線、區域補強及必要維護修繕，為歷年來補助校數及金額最高的一次。此外，市府今年度亦同步規畫逾1億元推動「校園環境優化計畫」，全面改善教學環境與設備，持續提升校園安全與學習品質。

教育處強調，未來將持續督導各校依中央相關校園安全規定，確實完成設備建置、驗收及後續維護管理，並結合門禁與人車動線管制及校安通報機制，確保警監視系統穩定運作、發揮實質效益。市府亦將持續爭取中央補助並整合自籌資源，推動校園安全系統升級與教學環境改善，逐步降低風險。

新竹市府斥資1627萬元強化40校警監視系統。圖／新竹市府提供
新竹市府斥資1627萬元強化40校警監視系統。圖／新竹市府提供

校園安全 機制 性別平等

延伸閱讀

南寮新漁貨直銷中心2月7日開幕 竹市府推加倍券

網售「小型焚化爐」涉違法！竹市府：最重可判5年

公管中心成立1年2月將整併挨批 竹市府：因應法規組織調整

邱臣遠爆性騷疑雲 竹市府聲明：當事人澄清未指控、邱檢討改進

相關新聞

桃園寒冬送暖物資驚見過期8年白米 民代：食安沒把關、弱勢更心寒

春節將至，各地寒冬送暖活動不斷。桃園區公所日前集結善心團體機構物資轉贈轄內弱勢家庭，其中竟有過期將近8年的白米，民眾直呼...

竹縣缺大眾運輸騎單車成日常 竹北520台E-Bike全面上線

新竹縣公共自行車系統自2022年啟用以來累計騎乘人次已突破512萬人次，竹北市公所表示，竹北東西向橫跨16公里，地形多元...

行政數位治理升級 竹市府公布李季縈陞副秘書長、鄭凱仁接數發處長

新竹市政府今公布重要人事任命，由長期深耕社會福利與府會協調的參議李季縈陞任副秘書長；並延攬具備工程、資訊與教育大數據跨域...

斥資1627萬元 竹市府強化40校警監視系統

新竹市部分學校監視系統未正常運作，去年曾遭審計室糾正，市府加大投入校園安全與環境改善，推動115年度整體校園環境優化規畫...

八德置地廣場消防設備大體檢 桃市消防局要讓民眾安心購物

農曆新春倒數計時，百貨賣場或餐廳人潮預期暴增，桃市消防局第一救災救護大隊昨前往八德「置地生活廣場」，化身「安全特檢官」，...

白沙屯媽北港進香 4月12日出發

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，昨下午向媽祖婆擲筊請示，擇定農曆二月廿六日子時（國曆四月十二日）登轎出發，往返八...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。