竹縣缺大眾運輸騎單車成日常 竹北520台E-Bike全面上線

新竹縣公共自行車系統自2022年啟用以來累計騎乘人次已突破512萬人次，竹北市公所表示，竹北東西向橫跨16公里，地形多元，為此市公所投入「竹北YouBike增建計畫」，如今再添520台E-Bike電輔車，提前為城市建構更高效、節能的通勤與觀光路網。

新竹縣缺乏大眾運輸工具，公共自行車已成為縣民重要的日常交通選項。竹北市公所指出，2023年市公所投入總規模達1.22億「YouBike增建計畫」，市長鄭朝方以「100站、520台E-Bike、1千500柱」作為城市治理的三支箭，預算分3期推動，分別為8千萬、1千萬及3千200萬，帶動竹北邁向綠色生活新時代。

鄭朝方指出，竹北東西向橫跨16公里，地形多元，市公所率先在竹縣導入YouBike 2.0E電輔車，正是為了打破地形與距離限制，讓市民的移動更加輕盈。現階段。第1箭520台E-Bike已全數投入運作；第2箭1千500柱目標已完成1073柱，進度超前；第3箭100站目標已完成51站，隨第3期計畫啟動將持續加密。

鄭朝方表示，預算採逐年逐步編列，就是為了讓計畫穩健落地。目前E-Bike已成為市民的使用首選，顯見團隊「提前部署、精準對焦需求」的策略成功。剩餘兩支箭預計於今年8月完成，並朝「不分東西區－里里皆有站」目標邁進。