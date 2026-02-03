快訊

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

竹縣缺大眾運輸騎單車成日常 竹北520台E-Bike全面上線

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣缺乏大眾運輸工具，公共自行車已成為縣民重要的日常交通選項。竹北市公所投入總規模達1.22億「YouBike增建計畫」，如今再添520台E-Bike電輔車。圖／竹北市公所提供
新竹縣缺乏大眾運輸工具，公共自行車已成為縣民重要的日常交通選項。竹北市公所投入總規模達1.22億「YouBike增建計畫」，如今再添520台E-Bike電輔車。圖／竹北市公所提供

新竹縣公共自行車系統自2022年啟用以來累計騎乘人次已突破512萬人次，竹北市公所表示，竹北東西向橫跨16公里，地形多元，為此市公所投入「竹北YouBike增建計畫」，如今再添520台E-Bike電輔車，提前為城市建構更高效、節能的通勤與觀光路網。

新竹縣缺乏大眾運輸工具，公共自行車已成為縣民重要的日常交通選項。竹北市公所指出，2023年市公所投入總規模達1.22億「YouBike增建計畫」，市長鄭朝方以「100站、520台E-Bike、1千500柱」作為城市治理的三支箭，預算分3期推動，分別為8千萬、1千萬及3千200萬，帶動竹北邁向綠色生活新時代。

鄭朝方指出，竹北東西向橫跨16公里，地形多元，市公所率先在竹縣導入YouBike 2.0E電輔車，正是為了打破地形與距離限制，讓市民的移動更加輕盈。現階段。第1箭520台E-Bike已全數投入運作；第2箭1千500柱目標已完成1073柱，進度超前；第3箭100站目標已完成51站，隨第3期計畫啟動將持續加密。

鄭朝方表示，預算採逐年逐步編列，就是為了讓計畫穩健落地。目前E-Bike已成為市民的使用首選，顯見團隊「提前部署、精準對焦需求」的策略成功。剩餘兩支箭預計於今年8月完成，並朝「不分東西區－里里皆有站」目標邁進。

鄭朝方說，隨著YouBike路網日益完善，未來市民將能騎著電輔車，輕鬆將竹北特有的山湖海景致盡收眼底，勾勒出一幅減碳、健康、便利的城市生活地圖。

鄭朝方指出，竹北東西向橫跨16公里，地形多元，市公所率先在竹縣導入YouBike 2.0E電輔車，正是為了打破地形與距離限制，讓市民的移動更加輕盈。圖／竹北市公所提供
鄭朝方指出，竹北東西向橫跨16公里，地形多元，市公所率先在竹縣導入YouBike 2.0E電輔車，正是為了打破地形與距離限制，讓市民的移動更加輕盈。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 竹北 YouBike

延伸閱讀

搶救行政大逃亡！竹縣宣布加碼校園行政獎金 每月有感增1千至3千元

陳見賢戰新竹縣長對「藍白合」表樂觀 讚邱臣遠優秀

徐欣瑩轉支持國民黨「開放參選」 綠營最強對手鄭朝方看法曝

傳綠營將她視為出戰竹縣「B計畫」 范雲：從未考慮選舉

相關新聞

竹縣缺大眾運輸騎單車成日常 竹北520台E-Bike全面上線

新竹縣公共自行車系統自2022年啟用以來累計騎乘人次已突破512萬人次，竹北市公所表示，竹北東西向橫跨16公里，地形多元...

八德置地廣場消防設備大體檢 桃市消防局要讓民眾安心購物

農曆新春倒數計時，百貨賣場或餐廳人潮預期暴增，桃市消防局第一救災救護大隊昨前往八德「置地生活廣場」，化身「安全特檢官」，...

白沙屯媽北港進香 4月12日出發

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，昨下午向媽祖婆擲筊請示，擇定農曆二月廿六日子時（國曆四月十二日）登轎出發，往返八...

迎馬年！桃園燈會25日登場 18米巨型主燈搶先曝光

馬年將至，桃園市議員凌濤今搶先在臉書曝光2026桃園燈會亮點，今年燈會將以「飛馬耀桃園」為主題盛大登場，不僅有18米超巨...

中壢仁海宮頒發加菜金 感謝中壢分局春節守護治安不打烊

有鑑於桃園市中壢警分局警方今(115)年加強重要節日安全維護工作即將展開，財團法人中壢仁海宮董事長王介禧為感謝警方長期維護地方治安…

白沙屯媽祖「粉紅超跑」往北港進香 除山邊媽外將有第3尊神像同行

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天下午依往例在農曆十二月十五日向媽祖婆擲筊請示，決定今年起轎出發、北港進火、回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。