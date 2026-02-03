八德置地廣場消防設備大體檢 桃市消防局要讓民眾安心購物

農曆新春倒數計時，百貨賣場或餐廳人潮預期暴增，桃市消防局第一救災救護大隊昨前往八德「置地生活廣場」，化身「安全特檢官」，展開消防安全設備抽檢，藉此檢視公共場所消防安全設備維護狀態，為民眾的年節安全把關。

大隊長賴志忠說明，一大隊鎖定民眾新春出遊可能去處，包括餐廳、百貨商場、大型賣場等熱點，進行各項消防安全設備檢查，檢查項目涵蓋賣場內的滅火器、自動灑水、泡沫滅火、室內消防栓、火警廣播及排煙等，分別進行外觀及性能檢查，並前往賣場內部的防災中心，檢查各項消防設備，確認主機運作狀況。

消防員對著天花板的自動灑水頭、牆上的室內消防栓「東摸西瞧」，連火警廣播的音量都不放過，這場「消防健檢」不只測設備，更提醒業者與民眾「火災預防靠平時，逃生動線要保持暢通」，防火門與安全梯間絕不能被雜物占用。

置地廣場店長洪詩喬表示，商場的消防安全設備皆依法進行檢修申報，另也定期辦理員工自衛消防編組訓練，強化應變能力，此外感謝消防人員在春節假期前來共同檢視商場安全，讓民眾在春節期間能有個安心舒適的購物環境。