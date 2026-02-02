快訊

小胖老師評審席上那句「加油，好嗎？」 袁惟仁人生謝幕令人唏噓

慟！袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

迎馬年！桃園燈會25日登場 18米巨型主燈搶先曝光

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
馬年將至，桃園市議員凌濤今搶先在臉書曝光2026桃園燈會亮點，其中，18米超巨型主燈非常吸睛。圖／取自凌濤臉書
馬年將至，桃園市議員凌濤今搶先在臉書曝光2026桃園燈會亮點，其中，18米超巨型主燈非常吸睛。圖／取自凌濤臉書

年將至，桃園市議員凌濤今搶先在臉書曝光2026桃園燈會亮點，今年燈會將以「飛馬耀桃園」為主題盛大登場，不僅有18米超巨型主燈，更找來台灣超人氣本土IP「dtto friends」助陣，將於2月25日起在三大展區同步閃耀12天。

桃園市觀旅局今舉行桃園燈會地方說明會，宣布今年燈會將於虎頭山創新園區、南崁溪畔及三民運動公園3大展區登場，其中最受矚目的焦點，莫過於由知名設計師劉治良操刀設計的「飛馬耀桃園」主燈。這座高達18米的飛馬將展開巨大雙翼，隨著磅礡音樂與夢幻霧氣旋轉升起，展現「航空飛馬」的氣勢，象徵桃園正式啟航，邁向國際舞台。

今年燈會也規畫三大必逛展區，包括結合光影與科技的「未來光域」，規畫AR祈福抽籤、互動光效等，讓民眾用聲音與光影對話，感受科技與藝術的完美結合。還有充滿意境的「森韻流域」，設置「森霧劇場」，民眾可在水霧與香氣繚繞中，體驗由廢棄木材轉化而成的藝術之美，感受環保與美學的碰撞。

另一個亮點則是親子族群最期待的「dtto friends樂園」。觀旅局表示，台灣社群原創IP「dtto friends」繼去年在桃園捷運沿線推廣美食廣受好評後，今年再度受邀來到桃園「分飾多角」向大家拜年。活潑的Dinu、呆萌的Hoya以及神出鬼沒的Saugy都將現身，絕對是家長帶孩子放電、年輕人打卡拍照的首選勝地。

馬年將至，桃園市議員凌濤今搶先在臉書曝光2026桃園燈會亮點。圖／取自凌濤臉書
馬年將至，桃園市議員凌濤今搶先在臉書曝光2026桃園燈會亮點。圖／取自凌濤臉書

桃園 燈會

延伸閱讀

F-16V飛官夜航失聯 凌濤批國防部報告謊話連篇

桃園煉油廠釀春日路、經國路飄異味 凌濤要求環保局督促2事

鞋商得標2億軍火採購案延燒 凌濤告發國防部疑涉貪汙舞弊

凌濤批福麥2.0軍火商奇蹟 大石公司聲明：委託律師提刑民事訴訟

相關新聞

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天下午依往例在農曆12月15日擲筊決定起轎出發、北港進火、回宮等時程；今年擇定...

苗栗縣政府春節前送長輩佳音 今天宣布春節敬老禮金發放日期

農曆春節腳步將近，苗栗縣政府今天宣布春節敬老禮金將於2月4日（周三）準時匯入長輩帳戶，希望讓這份溫暖的「紅包」陪伴長輩歡...

迎馬年！桃園燈會25日登場 18米巨型主燈搶先曝光

馬年將至，桃園市議員凌濤今搶先在臉書曝光2026桃園燈會亮點，今年燈會將以「飛馬耀桃園」為主題盛大登場，不僅有18米超巨...

中壢仁海宮頒發加菜金 感謝中壢分局春節守護治安不打烊

有鑑於桃園市中壢警分局警方今(115)年加強重要節日安全維護工作即將展開，財團法人中壢仁海宮董事長王介禧為感謝警方長期維護地方治安…

白沙屯媽祖「粉紅超跑」往北港進香 除山邊媽外將有第3尊神像同行

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天下午依往例在農曆十二月十五日向媽祖婆擲筊請示，決定今年起轎出發、北港進火、回...

桃消第一大隊前進八德置地生活廣場 抽檢消防安全設備

桃園市消防局第一救災救護大隊今（2）日上午9時於八德區「置地生活廣場」執行消防安全設備抽檢，藉此檢視公共場所消防安全設備維護狀態，以確保民眾平新春出遊平安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。