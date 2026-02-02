迎馬年！桃園燈會25日登場 18米巨型主燈搶先曝光

馬年將至，桃園市議員凌濤今搶先在臉書曝光2026桃園燈會亮點，今年燈會將以「飛馬耀桃園」為主題盛大登場，不僅有18米超巨型主燈，更找來台灣超人氣本土IP「dtto friends」助陣，將於2月25日起在三大展區同步閃耀12天。

桃園市觀旅局今舉行桃園燈會地方說明會，宣布今年燈會將於虎頭山創新園區、南崁溪畔及三民運動公園3大展區登場，其中最受矚目的焦點，莫過於由知名設計師劉治良操刀設計的「飛馬耀桃園」主燈。這座高達18米的飛馬將展開巨大雙翼，隨著磅礡音樂與夢幻霧氣旋轉升起，展現「航空飛馬」的氣勢，象徵桃園正式啟航，邁向國際舞台。

今年燈會也規畫三大必逛展區，包括結合光影與科技的「未來光域」，規畫AR祈福抽籤、互動光效等，讓民眾用聲音與光影對話，感受科技與藝術的完美結合。還有充滿意境的「森韻流域」，設置「森霧劇場」，民眾可在水霧與香氣繚繞中，體驗由廢棄木材轉化而成的藝術之美，感受環保與美學的碰撞。