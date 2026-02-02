快訊

桃園電子報

中壢仁海宮董事長王介禧(左)前往中壢分局慰問辛勞員警，並頒發獎慰金，表達誠摯感謝之意。圖：中壢分局提供

有鑑於桃園市中壢警分局警方今(115)年加強重要節日安全維護工作即將展開，財團法人中壢仁海宮董事長王介禧為感謝警方長期維護地方治安，並肯定警方於中壢仁海宮建宮200周年媽祖文化祭系列活動期間全力協助、圓滿順利，特別率副董事長鍾福晉及常務監事林建宏、常務董事邱發金、董事劉得全、古沂加、魏授生、曾建中、楊月蓮等人，親自前往中壢分局慰問辛勞員警，並頒發獎慰金，表達誠摯感謝之意。

中壢分局長林鼎泰(左5)感謝中壢仁海宮及董監事團隊長期支持警政工作，給予員警莫大鼓舞。圖：中壢分局提供

王介禧表示，仁海宮長期深耕地方，深知治安穩定是民心安定的重要基石，尤其在重要節日與大型宗教活動期間，警方投入大量警力維持秩序、交通順暢與民眾安全，讓信眾能安心參與活動，對此深表感佩，也期盼透過實際行動，為第一線警察加油打氣。中壢仁海宮為地方重要信仰中心，主祀中壢媽，香火鼎盛，長年投入公益慈善與社會關懷，並與警政單位保持良好互動，攜手守護地方平安。

中壢分局長林鼎泰表示，信仰具有安定民心、凝聚向心力的重要力量，感謝中壢仁海宮及董監事團隊長期支持警政工作，給予員警莫大鼓舞。警方將持續秉持專業與熱忱，全力投入重要節日安全維護工作，結合民間力量，共同守護轄區治安與民眾生命財產安全，讓市民安心、社會更祥和。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢仁海宮頒發加菜金 感謝中壢分局春節守護治安不打烊

中壢 桃園

