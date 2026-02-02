快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽祖「粉紅超跑」往北港進香 除山邊媽外將有第3尊神像同行

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽進香回鑾，每年在通霄秋茂園由進香的竹編輕轎換乘八抬大轎後才回宮。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
白沙屯媽進香回鑾，每年在通霄秋茂園由進香的竹編輕轎換乘八抬大轎後才回宮。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天下午依往例在農曆十二月十五日向媽祖婆擲筊請示，決定今年起轎出發、北港進火、回宮等重要時程；今年擇定登轎及出發日期為農曆二月廿六日（國曆4月12日） 、 到北港為農曆二月廿九日、進火為農曆三月初一子時、回宮為農曆三月初四申時，共計8天7夜。

通霄拱天宮白沙屯媽祖今年往北港進香的各重要時辰如下，放頭旗農曆二月廿三日子時（國曆4月9日23點20分）、登轎及出發二月廿六日子時（4月12日23點55分）、到北港為農曆二月廿九日（國曆4月16日）、進火為農曆三月初一子時（國曆4月17日凌晨零點10分）、回宮為農曆三月初四申時（國曆4月20日16點10分）、開爐農曆三月十五日子時（國曆5月1日零點35分）。

拱天宮並宣布今年報名日期從國曆3月11日開始，時間長達1個月。

拱天宮管委會主委洪文華並宣布，2026年白沙屯媽往北港徒步進香將出現一、二百年來的重大變革，往年進香神轎都由拱天宮軟身神像大媽、後龍山邊媽同轎南下，今年將增加「爐主媽」同行，經廟方請示白沙屯媽，也獲得允准，讓值年爐主、副爐主都深感榮幸。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，去年白沙屯媽徒步進香報名香客近33萬人，比前一年2024的17萬人足足多出15萬人，再創驚人的歷史新高，拱天宮去年製作23萬件進香服，發罄後減收報名費用，今年廟方訂製30萬件，且從背心改款，恢復早年的長袖進香服，顏色淡青蘋果色。

今年報名人數會不會再創驚奇和新高，許多地方人士、隨香客認為或期盼可達50萬人，但廟方目前不敢預測。

白沙屯媽為「軟身媽祖」集開基、鎮殿、北港進香三大任務，每年起駕前並由婦女負責為神像沐浴更衣。今年進香行程，「粉紅超跑」除了有後龍山邊媽陪伴，拱天宮值年「爐主媽」也將加入，與拱天宮鎮殿大媽同乘「粉紅超跑」。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽為「軟身媽祖」集開基、鎮殿、北港進香三大任務，每年起駕前並由婦女負責為神像沐浴更衣。今年進香行程，「粉紅超跑」除了有後龍山邊媽陪伴，拱天宮值年「爐主媽」也將加入，與拱天宮鎮殿大媽同乘「粉紅超跑」。記者胡蓬生／攝影
白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，下午依往例向媽祖婆擲筊請示，決定起轎出發、北港進火、回宮等重要時程，往返期程為8天7夜。圖／拱天宮提供
白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，下午依往例向媽祖婆擲筊請示，決定起轎出發、北港進火、回宮等重要時程，往返期程為8天7夜。圖／拱天宮提供

白沙屯媽祖 北港朝天宮 進香

延伸閱讀

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

白沙屯媽祖進香明天擲筊擇日 萬眾期待今年會有什麼驚奇

雲林警界異動 北港迎來首位女分局長張舒喻

鐮刀男闖彰化大村五通宮砍25尊神像 地院判4月

相關新聞

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天下午依往例在農曆12月15日擲筊決定起轎出發、北港進火、回宮等時程；今年擇定...

苗栗縣政府春節前送長輩佳音 今天宣布春節敬老禮金發放日期

農曆春節腳步將近，苗栗縣政府今天宣布春節敬老禮金將於2月4日（周三）準時匯入長輩帳戶，希望讓這份溫暖的「紅包」陪伴長輩歡...

白沙屯媽祖「粉紅超跑」往北港進香 除山邊媽外將有第3尊神像同行

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天下午依往例在農曆十二月十五日向媽祖婆擲筊請示，決定今年起轎出發、北港進火、回...

桃消第一大隊前進八德置地生活廣場 抽檢消防安全設備

桃園市消防局第一救災救護大隊今（2）日上午9時於八德區「置地生活廣場」執行消防安全設備抽檢，藉此檢視公共場所消防安全設備維護狀態，以確保民眾平新春出遊平安。

楊文科拜會高公局爭取交通建設 加速湖口第二交流道與國1匝道

為解決新竹縣長期交通瓶頸，縣長楊文科率領團隊與湖口鄉長吳淑君、前交通部常務次長何煖軒及議員何建樺，拜會高公局長陳文瑞，針...

新竹市「駿馬迎福」春聯開放索取 民眾大排長龍迎新年

新竹市「駿馬迎福」新春春聯今天起開放民眾索取，一早索取地點尚未開放，現場已出現長長排隊人龍，隊伍一路延伸，不少民眾扶老攜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。