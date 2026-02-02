白沙屯媽祖「粉紅超跑」往北港進香 除山邊媽外將有第3尊神像同行

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天下午依往例在農曆十二月十五日向媽祖婆擲筊請示，決定今年起轎出發、北港進火、回宮等重要時程；今年擇定登轎及出發日期為農曆二月廿六日（國曆4月12日） 、 到北港為農曆二月廿九日、進火為農曆三月初一子時、回宮為農曆三月初四申時，共計8天7夜。

通霄拱天宮白沙屯媽祖今年往北港進香的各重要時辰如下，放頭旗農曆二月廿三日子時（國曆4月9日23點20分）、登轎及出發二月廿六日子時（4月12日23點55分）、到北港為農曆二月廿九日（國曆4月16日）、進火為農曆三月初一子時（國曆4月17日凌晨零點10分）、回宮為農曆三月初四申時（國曆4月20日16點10分）、開爐農曆三月十五日子時（國曆5月1日零點35分）。

拱天宮並宣布今年報名日期從國曆3月11日開始，時間長達1個月。

拱天宮管委會主委洪文華並宣布，2026年白沙屯媽往北港徒步進香將出現一、二百年來的重大變革，往年進香神轎都由拱天宮軟身神像大媽、後龍山邊媽同轎南下，今年將增加「爐主媽」同行，經廟方請示白沙屯媽，也獲得允准，讓值年爐主、副爐主都深感榮幸。

拱天宮管委會總幹事陳春發表示，去年白沙屯媽徒步進香報名香客近33萬人，比前一年2024的17萬人足足多出15萬人，再創驚人的歷史新高，拱天宮去年製作23萬件進香服，發罄後減收報名費用，今年廟方訂製30萬件，且從背心改款，恢復早年的長袖進香服，顏色淡青蘋果色。