快訊

始源也到金寶山了！ S媽忍不住大聲哭喊「寶貝妳重生了」

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財運強盛」：賺進大把收益

桃消第一大隊前進八德置地生活廣場 抽檢消防安全設備

桃園電子報／ 桃園電子報

4f1defd9ce6b983a73efebbcd595e86591f92f7 0
桃園市消防局第一救災救護大隊於八德區「置地生活廣場」執行消防安全設備抽檢。圖：第一大隊提供

桃園市消防局第一救災救護大隊今（2）日上午9時於八德區「置地生活廣場」執行消防安全設備抽檢，藉此檢視公共場所消防安全設備維護狀態，以確保民眾平新春出遊平安。隨著農曆春節將至，餐廳、百貨商場、大型賣場人潮預期大幅增加，第一大隊特別針對新春民眾出遊熱點進行各項消防安全設備檢查。

07f8b59577a46cef855a22bdc041a470989a5bb 0
第一大隊特別針對新春民眾出遊熱點進行各項消防安全設備檢查。圖：第一大隊提供

此次消防安全設備檢查項目包含賣場內部滅火器、自動灑水設備、泡沫滅火設備、室內消防栓設備、火警廣播設備及排煙設備等，分別進行外觀及性能檢查，並且前往賣場內部的防災中心檢查各項消防設備主機及防災中心運行情形。

置地廣場店長洪詩喬表示，商場的消防安全設備皆有依法進行檢修申報，另外也定期辦理員工自衛消防編組訓練來強化應變能力，此外也感謝消防人員在春節假期前來共同檢視商場安全，讓市民朋友們在春節期間能有一個安心舒適的購物環境。

第一大隊長賴志忠強調，商場及賣場火災預防首重消防安全設備的正常運作，呼籲各場所應依規定落實消防安全設備檢修與員工編組演練。此外，營業場所內的逃生梯間必須保持淨空，避免阻礙逃生動線。消防局也將於春節前持續加強公共場所消防安全檢查，並強化救災能量，期盼讓市民安心過好年。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消第一大隊前進八德置地生活廣場 抽檢消防安全設備

延伸閱讀：

  1. 桃消大湳分隊攜手賣場舉辦演練 強化火災應變流程
  2. 桃消迴龍分隊模擬工廠火災 「無線電機動中轉設備」提升救災效率

賣場 春節 桃園

延伸閱讀

旭軟總部工廠火災無人員傷亡 起火原因待消防鑑識單位查證

桃園八德汽修廠大火 鐵皮屋焚毀幸無人傷亡

消保處查6縣市大型表演場所 僅台中歌劇院全過關

八德警親授防詐秘笈！超商店長化身「種子教官」築起24H防詐網

相關新聞

進喔！白沙屯媽今年北港進香擲筊擇定 4月12日登轎出發共8天7夜

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天下午依往例在農曆12月15日擲筊決定起轎出發、北港進火、回宮等時程；今年擇定...

苗栗縣政府春節前送長輩佳音 今天宣布春節敬老禮金發放日期

農曆春節腳步將近，苗栗縣政府今天宣布春節敬老禮金將於2月4日（周三）準時匯入長輩帳戶，希望讓這份溫暖的「紅包」陪伴長輩歡...

白沙屯媽祖「粉紅超跑」往北港進香 除山邊媽外將有第3尊神像同行

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天下午依往例在農曆十二月十五日向媽祖婆擲筊請示，決定今年起轎出發、北港進火、回...

桃消第一大隊前進八德置地生活廣場 抽檢消防安全設備

桃園市消防局第一救災救護大隊今（2）日上午9時於八德區「置地生活廣場」執行消防安全設備抽檢，藉此檢視公共場所消防安全設備維護狀態，以確保民眾平新春出遊平安。

楊文科拜會高公局爭取交通建設 加速湖口第二交流道與國1匝道

為解決新竹縣長期交通瓶頸，縣長楊文科率領團隊與湖口鄉長吳淑君、前交通部常務次長何煖軒及議員何建樺，拜會高公局長陳文瑞，針...

新竹市「駿馬迎福」春聯開放索取 民眾大排長龍迎新年

新竹市「駿馬迎福」新春春聯今天起開放民眾索取，一早索取地點尚未開放，現場已出現長長排隊人龍，隊伍一路延伸，不少民眾扶老攜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。