苗栗縣政府春節前送長輩佳音 今天宣布春節敬老禮金發放日期

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
農曆春節腳步將近，苗栗縣政府今天宣布春節敬老禮金將於2月4日（周三）準時匯入長輩帳戶，希望讓這份溫暖的「紅包」陪伴長輩歡喜過好年。記者胡蓬生／攝影
農曆春節腳步將近，苗栗縣政府今天宣布春節敬老禮金將於2月4日（周三）準時匯入長輩帳戶，希望讓這份溫暖的「紅包」陪伴長輩歡喜過好年。

苗栗縣從2024年起發放三節敬老金，包括春節、端午、重陽節，每位長者1000元，今年是第三年實施。

縣府表示，凡是2025年1月1日前（含 )設籍苗栗縣，且今年1月1日(含)前年滿65歲以上長者或55歲以上原住民，每人可將1000元，今年春節敬老禮金共計10萬957位長輩，發放總金額1億595萬7000 元。為落實簡政便民，禮金發放以「直接匯款」為主，由全縣18鄉鎮市公所執行撥款作業，長輩無須舟車勞頓即可領取。

縣府社會處提醒，禮金入帳後，長輩刷存摺確認時請留意存摺摘要，大多數金融機構帳戶將顯示「敬老禮金」，戶籍位於公館鄉、南庄鄉及三灣鄉且使用郵局帳戶的長輩，摘要會顯示「春節禮金」。

針對少部分長輩因帳戶遭凍結、列為警示戶或帳戶錯誤導致匯款失敗或退匯的情形，公所將主動聯繫通知，改以「現金」方式補發，確保每位長輩的權益不受損。考量春節連假因素，現金補領期限延長至3月16日（周一）截止，逾期將不再補發，請長輩務必留意時程。如有退匯情形必須更新帳戶資料者，務必於5月20日（周三）前向戶籍地公所完成變更，以利後續節日禮金能順利撥款。

苗栗縣長鍾東錦強調，春節期間常是詐騙集團活躍高峰期，縣府辦理敬老禮金發放「絕對不會」透過電話要求長輩操作提款機（ATM）、網銀或要求提供密碼，如果接獲不明群組訊息或連結，請務必提高警覺，小心防詐，有任何疑慮請撥打反詐騙專線165、縣民專線1999或直接洽詢戶籍地公所、縣府社會處老人福利科（037-559642）查證，守護自己的荷包安全。

長輩 春節 帳戶 戶籍 紅包 苗栗縣

