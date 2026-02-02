楊文科拜會高公局爭取交通建設 加速湖口第二交流道與國1匝道

為解決新竹縣長期交通瓶頸，縣長楊文科率領團隊與湖口鄉長吳淑君、前交通部常務次長何煖軒及議員何建樺，拜會高公局長陳文瑞，針對竹縣2大指標性交通計畫爭取加速落實。楊文科強調，要為地方發聲，讓中央知道地方的需求，感謝高公局支持及協助，攜手地方為鄉親打造更便捷的交通生活圈。

楊文科說，這次拜會討論「湖口第二交流道」，此案幾年前開始提議，感謝高公局的幫助，湖口增設交流道修正報告書已送至高公局，期盼盡速初審給予指教。另關於「國道1號銜接台68線匝道」，若只有「西向」，將可能美中不足，希望完整的連接「東向」，對未來產業發展影響大。

針對湖口增設第二交流道，湖口鄉公所進行簡報，提到新竹產業園區為國內重要產業聚落，隨湖口東半部持續有企業進駐、產業園區開發與相關建設，未來就業機會與交通旅次預期大幅成長，既有道路系統已逐漸面臨負荷，國道1號增設湖口第二交流道為當務之急。目前湖口第二交流道優選方案，建議於國道1號里程77K+700處設置半套Y型交流道，以台1線作為聯絡道，規劃南出、北入匝道。

楊文科強調，現有湖口交流道不符地方需求，時常壅塞，如果有第二交流道，能紓解交通流量，絕對有必要性，縣府會全力協助，也希望高公局加速核定程序。

局長陳文瑞表示，湖口交流道周邊還有許多開發計畫，包括工廠、科學園區、住宅區及營區等，希望在初審時能協助縣府加速檢核修正資料，持續提供意見，協助向中央提報。

針對國1北向銜接台68線東西向匝道，高公局進行相關簡報說明，高公局指出，內部評估東西向規畫皆有通盤考量，發現東向困難度高，包括都市計畫變更、平行落墩等困難，決定優先推動西向匝道，希望該案盡速通過大會審議。